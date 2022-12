Taxa do lixo de Fortaleza: veja como votaram os vereadores nas comissões da Câmara

Os parlamentares Jorge Pinheiro (PSDB) e Didi Mangueira (PDT) possuem voto de peso 2, por integrarem as comissões de Constituição e Justiça (CCJ) e de Orçamento

O projeto que cria a Taxa do Lixo em Fortaleza foi aprovado nesta segunda-feira, 12, em reunião virtual conjunta das comissões da Câmara Municipal (CMFor). O placar foi apertado, com 7 votos a favor da medida e 6 contra. Os parlamentares Jorge Pinheiro (PSDB) e Didi Mangueira (PDT) possuem voto de peso dois, por integrarem as comissões de Constituição e Justiça (CCJ) e de Orçamento. Um vereador se ausentou e um se absteve.

Confira os votos:

Marcio Martins (Pros): Não

PPCell (PSD): Ausente

Léo Couto (PSB): Não

Renan Colares (PDT): Sim

Didi Mangueira (PDT): Sim (peso dois)

Lúcio Bruno (PDT): Abstenção

Ronaldo Martins (Republicanos): Não

Emanuel Acrísio: Sim

Gardel Rolim (PDT): Sim (peso dois)

Jorge Pinheiro (PSDB): Não

Fábio Rubens (PSB): Sim

Larissa Gaspar (PT): Não

Priscila Costa (PL): Não

