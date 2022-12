Vereadores do PDT estão "desconfortáveis" e "divididos" sobre Taxa do Lixo

A bancada do PDT, a maior da Câmara dos Vereadores de Fortaleza, está "divida" e em uma situação "desconfortável" com a votação da Taxa do Lixo pautada para esta terça-feira, 13. O vereador Julio Brizzi (PDT), crítico do projeto desde a apresentação na semana passada, afirma que não houve uma reunião dos parlamentares da sigla sobre a proposta, mas defende que o grupo deveria ser contra a medida por questões históricas e por posições de vereadores em outros municípios. O PDT é o partido do prefeito José Sarto, autor do texto que criar a Taxa do Lixo na Capital.

"Para o partido é uma matéria cara de se defender. A bancada está dividida internamente. Tem pessoas que estão muito desconfortáveis com a matéria, muito desconfortáveis, e outros que tem compromissos com o governo. A gente entende que é da política e alguns estão fazendo o seu papel de defender o governo (prefeitura)", afirma.

Uma cobrança para tratar de resíduos sólidos já tinha sido apresentado na gestão do prefeito Juraci Magalhães, nos anos 2000. Segundo o vereador, o PDT foi contra a medida no passado. "Agora esse projeto é reeditado pelo prefeito (José Sarto). Àquela época, o PDT, que é o mesmo partido até hoje, foi contra a taxação do lixo. Inclusive ingressando na justiça. Parlamentares que hoje estão no PDT, àquela época foram contra também", pontua ele.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Taxa do lixo de Fortaleza: veja como votaram os vereadores nas comissões da Câmara

Taxa do Lixo de Fortaleza é aprovada nas comissões da Câmara em votação apertada

Taxa do Lixo de Fortaleza é votada nas comissões da Câmara nesta segunda

A crítica do vereador é de que a prefeitura não seria obrigada a cobrar a taxa. "Não cobra pelo descarte do cidadão ou pela produção de lixo. O projeto não estimula o cidadão reciclar o seu lixo. É simplesmente uma taxa a mais pra pagar, uma taxa nova para pagar uma despesa antiga pra onerar ainda mais o contribuinte", pontuou. Já Sarto argumento que é obrigado, sim, a criar a nova cobrança.

LEIA MAIS| Taxa do Lixo em Fortaleza: Sarto é obrigado ou não a criar cobrança? Entenda



A vereadora Ana Paula, também do PDT, já tinha se colocado contra o projeto. "O PDT se posicionou nacionalmente contra o marco regulatório e vem para a Câmara para a posição que a gente vote em um dia com a posição nacional que o partido votou "não" e querem que os vereadores do PDT aprovem aqui", disse a vereadora.

Na votação nas comissões, ontem, a maioria dos vereadores do PDT foi a favor do projeto. Didi Mangueira e Gardel Rolim, que tinham voto com peso dobrado, além de Renan Colares, disseram "sim" ao projeto. Lúcio Bruno, também filiado à legenda e presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), preferiu se abster da votação. Ele é ligado ao ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT), padrinho político de seu sucessor José Sarto.

Tags