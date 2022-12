Taxa do Lixo: comissão conjunta aprova 22 emendas, mas votação em plenário é incerta

O projeto de lei que institui a Taxa do Lixo em Fortaleza voltou a tramitar de forma polêmica na comissão mista (Constituição e Justiça/ Orçamento) da Câmara Municipal, após um debate que durou parte da manhã desta quinta-feira, 15. Das 43 emendas em análise, três foram retiradas já antes de começar a sessão e 22 foram aprovadas. Entretanto, não há perspectiva de quando a proposta será votada em plenário, tendo em vista que a base aliada do prefeito José Sarto (PDT) não tem certeza se possui os votos necessários para a aprovação da nova cobrança. Diante do contexto negativo, a tramitação do projeto não irá tramitar mais hoje.

Parlamentares de oposição criticaram as subemendas propostas pelo líder do governo na Casa, vereador Gardel Rolim (PDT). Eles acusaram o pedetista de descaracterizar as emendas propostas por partidos de esquerda e, em protesto, retiraram suas 14 emendas em tramitação.

Ao final, a Taxa do Lixo teve na comissão conjunta 14 emendas aprovadas com subemenda, 8 aprovadas sem subemendas com parecer favorável e 5 reprovadas.

A proposta agora vai para votação em plenário, que deve realizar a análise das 22 emendas aprovadas, além da redação final da medida. O texto, no entanto, tem perdido apoio na Câmara, após uma série de vereadores aderirem ao voto contra o projeto. Um movimento que incluir parlamentares do PDT.

A dinâmica acontece após manifestações populares na Casa e nas redes sociais. Nesta quinta-feira, integrantes de movimentos sociais voltaram a se manifestar na galeria da Câmara.

