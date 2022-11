Sarto admite disputar reeleição em 2024: "Posso colocar o nome à disposição"

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), indicou que pode disputar a reeleição para o Executivo municipal nas eleições de 2024. Faltando cerca de dois anos para o pleito, o pedetista, no entanto, indica que a decisão sobre a participação será, majoritariamente, definida pela sua legenda.



"Eu pretendo fazer uma gestão para deixar a marca no coração dos fortalezenses. Candidato é decisão partidária, se o partido achar que eu posso concorrer, posso colocar o nome à disposição do partido. Mas essa é uma decisão partidária, que eventualmente pode ser e pode não ser", ressaltou o gestor em entrevista ao O POVO.

As declarações do prefeito foram dadas durante a inauguração do Centro de Educação Infantil (CEI) Professor Mirton La’Marques, no bairro Granja Portugal. Esta é a 12ª unidade de educação infantil da rede municipal entregue neste ano e a 23ª desde o início da gestão. O político promete entregar 50 até o fim de 2024.

Ao fim de 2022, o gestor chegará a metade do seu mandato, iniciado em janeiro de 2021. O pedetista foi escolhido como sucessor de Roberto Cláudio (PDT), com o voto de 668 mil eleitores no segundo turno das eleições de 2020. A disputa foi decidida com uma margem apertada contra Capitão Wagner (UB), que na época estava no Pros e foi o escolhido de 624 mil votantes.

Em meio ao racha entre PT e PDT que marcou a disputa no Ceará neste ano, que promete se refletir na disputa em Fortaleza em 2024, o senador Cid Gomes (PDT) já havia indicado como naturalidade que seu companheiro de legenda disputasse a permanência no cargo. “Natural é que o Sarto seja (o candidato). O Sarto é o prefeito, o natural é que ele seja", disse.

Na época, ele havia sido questionado sobre a possibilidade de RC ter o aval do PDT para tentar um terceiro mandato à frente do Paço Municipal nas próximas eleições. Em 2022, o pedetista foi terceiro colocado na disputa pelo Palácio da Abolição, que acabou com Elmano de Freitas (PT) eleito em primeiro turno. O pleito foi marcado por conflitos entre os ex-aliados.

Quando deu essas declarações, o senador cearense, contudo, ponderou ser muito cedo para tratar do tema de reeleição, já que ainda estava ocorrendo a disputa das eleições presidenciais na qual Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito. “Isso tudo é coisa que você não pode botar o carro na frente dos bois”, destacou naquele momento.

No entanto, recentemente, em entrevista ao jornalista Farias Júnior, da rádio CBN Cariri, ele afirmou que a legenda deverá começar a se articular para as eleições municipais de 2024. "Formar quadros para procurar estimular os nossos quadros a participarem do processo", ressaltou.

Mais da metade do plano de governo concluído

Durante a entrevista desta sexta, prefeito de Fortaleza indicou que já alcançou a realização de 64% do plano de governo traçado para os quatro anos de gestão. "Evidentemente, tem alguma área que está mais adiantada do que as outras, porque existem dificuldades que são muito características de uma ou outra obra", explicou.



