Sarto sobre governo Izolda: "vai ficar marcado no coração de todos os cearenses"

Prefeito de Fortaleza disse que mantém boa relação institucional com a governadora, apesar do distanciamento político

O prefeito de Fortaleza José Sarto (PDT) elogiou nesta sexta-feira, 18, a gestão da governadora Izolda Cela (sem partido). Distantes politicamente desde o rompimento do PT com o PDT no Ceará, os dois se encontraram durante a abertura da 26ª edição do Ceará Natal de Luz, na Praça do Ferreira, em Fortaleza.

Instado a avaliar o governo da atual chefe do Executivo cearense, que encerra o mandato no dia 31 de dezembro, Sarto respondeu sucinta e objetivamente: "Ela fez uma uma gestão curta, mas que vai ficar marcada no coração de todos os cearenses", assinalou o prefeito em breve entrevista ao O POVO antes de ser chamado para o palco do evento.

Sarto ainda revelou que, apesar de estar em lado político oposto ao da governadora, mantém com ela uma relação institucional pautada no respeito e na cordialidade. "A gente sempre conversa. Inclusive, hoje conversamos muito sobre a reunião do comitê da Covid, mas eu tenho conversado sempre com a governadora... sempre assim, uma vez por semana", resumiu.

O prefeito e a governadora chegaram praticamente juntos ao evento e se cumprimentaram rapidamente antes de tomarem assento. Os dois ficaram acomodados na primeira fileira de cadeiras, mas com relativa distância. No começo das apresentações, eles estavam separados por duas cadeiras vazias e, ainda assim, evitaram interagir.

Izolda pediu desfiliação do PDT em julho, após ter sido preterida pelo diretório estadual do partido na disputa à reeleição. O ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio, aliado de Sarto, foi o nome escolhido pela legenda para concorrer ao Governo.

Na reta final da campanha, Izolda declarou apoio à candidatura de Elmano de Freitas (PT), que venceu as eleições em 1º turno com 54,02% dos votos válidos. RC ficou em terceiro, com 14,14% e Capitão Wagner (União Brasil) foi o segundo mais votado, com 31,72%.

