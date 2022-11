Sarto diz que seria "contradição" PDT apoiar PT no Governo e não ter contrapartida na Prefeitura

Prefeito de Fortaleza, José Sarto, do PDT, defendeu como natural a ida do PT na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) para a sua base caso, na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), a bancada de 13 parlamentares do PDT decida colaborar com a gestão do governador eleito Elmano Freitas, do PT. Na prática, ele reafirma com mais ênfase o que disse no último dia 11, quando afirmou que a colaboração entre o PT e o PDT deveria ser bilateral.

"A mão que traz é a mão que leva", disse no dia 11. E adicionou naquela data: "Se há de haver uma composição, ela deve ser dentro do princípio da teoria dos conjuntos, uma correspondência biunívoca, vai e volta."

Nesta terça-feira, 22, durante anúncio das atrações do Révellion de Fortaleza, Sarto fez nova defesa da colaboração mútua entre os partidos nas casas legislativas ao ser questionado por O POVO: "Seria uma contradição compor uma aliança PT-PDT numa banda do Estado e na outra banda não ter essa composição".

"A mão que afaga é a mesma que apedreja", afirmou desta vez, no Estoril, numa frase que se comunica com a do dia 11 ("a mão que traz é a mão que leva").

A maioria da bancada trabalhista demonstra predisposição de facilitar a governabilidade de Elmano, que dá continuidade ao ciclo do pedetista Cid Gomes (2007-2014) e de Camilo Santana (2015-2022), mas a questão ainda é objeto de discussão em comissão pedetista criada para discutir especialmente o assunto, da qual Sarto é um dos membros.

O senador Cid Gomes, o presidente estadual do PDT, André Figueiredo, além de Roberto Cláudio, são os demais integrantes do colegiado partidário.

Em Fortaleza, o PT fez oposição à gestão de Roberto Cláudio (PDT), nos oito anos que esteve na Prefeitura de Fortaleza. A posição é mantida em relação a Sarto, ainda que o petista histórico Ilário Marques componha a gestão como secretário de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social.

A bancada do PT tem Larissa Gaspar e Guilherme Sampaio. Larissa foi eleita deputada estadual, abrindo vaga na Câmara Municipal com a renúncia. Elmano disse ao Jogo Político, em edição especial que foi ao ar nesta terça-feira, 22, que quer Guilherme Sampaio na Assembleia Legislativa. Ele ficou na segunda suplência do Legislativo estadual.

Dr. Vicente e Professora Adriana Almeida são os petistas que obtiveram mais votos entre os que não foram eleitos em 2020, ocupando a suplência. Reservadamente, um secretário "político" da gestão Sarto afirmou ao O POVO que a tendência é de o PT caminhar em direção à base de Sarto.

PT e os irmãos Ferreira Gomes, atualmente no PDT, romperam aliança de 16 anos da qual foram protagonistas, ao lado de outros partidos. A união teve início municipal, precisamente em Sobral (1997-2005), na gestão de Cid Gomes como prefeito do município. Depois, em 2006, se expande para o Ceará com Cid (então PSB) eleito governador e Professor Pinheiro (PT) na vice.

A disputa pela Presidência da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) era tida como mais um episódio de confronto entre os novos partidos adversários, com Gardel Rolim (PDT) de um lado e Leo Couto (PSB), que apoiou Elmano Freitas para governador, de outro. Couto retirou a candidatura a pedido de Cid Gomes, cujos desejo e esforço são no sentido de repactuar as legendas. Sobre o gesto, Sarto disse que Couto é do PSB, não do PT.

"Sem dúvidas, é um gesto, vamos dizer assim, de reaproximação", começou Sarto, para em seguida corrigir a fala. "Eu não diria (um gesto) de reaproximação, porque o Leo é do PSB e o PSB votou no nosso candidato que perdeu a eleição. Política é assim, a gente perde hoje, ganha amanhã e isso é natural que aconteça".