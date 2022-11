Sarto sanciona incentivo fiscal para serviços de TI

Setor de tecnologia da informação passa a contar com redução de alíquota de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) para 2% a partir do momento em que faturamento superar o do ano anterior

As empresas de serviços do setor de Tecnologia da Informação (TI) foram beneficiadas com Lei Complementar que estabelece incentivo fiscal em Fortaleza. O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), assinou a medida, que reduz para 2% o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) caso a empresa atinja metas.

Segundo o texto assinado, a redução valerá para os serviços que tiverem incremento de arrecadação de 60% no comparativo com ano anterior. O benefício será aplicado automaticamente, sem a necessidade de qualquer pedido da pessoa ou empresa beneficiada.

Conforme O POVO adiantou nesta semana, os segmentos do setor de TI beneficiados pela medida são: os serviços de desenvolvimento e licenciamento de programas de computador, consultoria em tecnologia da informação, tratamento de dados, provedores e serviços de hospedagem na internet e de suporte técnico e manutenção de serviços em tecnologia da informação (TI).

O prefeito de Fortaleza destaca que a iniciativa busca estreitar os laços com as empresas do setor de TI, estimulando o desenvolvimento das atividades na Cidade, além de buscar fomentar parcerias.

"A redução de alíquotas de ISS para empresas que tiveram uma performance melhor do que o ano fiscal anterior vai no sentido de estimular a empresa a formar parcerias com as nossas iniciativas públicas, como por exemplo o programa Juventude Digital, que desenvolve na Rede Cuca laboratórios de robótica, informática, além de ilhas digitais nos centros de educação infantil", explica.

O programa Juventude Digital capacita e orienta jovens entre 15 e 29 anos na área de TI. O Programa oferece oficinas e eventos para proporcionar oportunidades de emprego, empreendedorismo e qualificar a mão de obra do setor.

O titular da Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE)de Fortaleza, Rodrigo Nogueira, destaca que há mais um ano segue em negociações com o setor para finalizar os termos da nova legislação.

"A política pública não é só o incentivo fiscal, há um conjunto. E uma das coisas que os empresários falaram é sobre mão de obra, que falta. Então vamos avançar, formar gente (a partir de programas como o Juventude Digital)", completa.

Demanda antiga

Na solenidade de assinatura, empresários do setor também estiveram presentes. José Carlos Fortes, fundador da Fortes Tecnologia, destacou a importância da tributação.

"Não só no aspecto da tributação, mas visão de conhecimento para a Cidade. Quanto temos uma redução dessa natureza, gera até estímulo para a competição no mercado, entre as empresas locais e as demais empresas instaladas em outras cidades que já contavam com esse benefício, o que tornava difícil para nós", afirma.

Delano Gadêlha, presidente da Assespro (Associações das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação) - que representa as empresas de software de Fortaleza, destaca que essa lei pleiteava há mais de dez anos, mas a necessidade aumentou nos últimos anos. Isso porque Fortaleza ficou para trás em comparação a outras capitais, como Maceió, que já ofereciam o benefício.

"É uma grande conquista do setor, pois outras capitais já tinham esse incentivo de 2% do ISS sobre tecnologia. E esse incentivo traz para nossa Capital nos deixa no nível de outros mercados, como Maceió-AL e Florianópolis-SC. Ainda permite que possamos recuperar empresas que atuavam no nosso mercado, mas saíram", completa.

Ozair Gomes, presidente do Sindicato das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação (Seitac), destaca que o processo de negociação que culminou na assinatura dessa lei fortaleceu o setor. E também projeta que a redução de alíquota deva permitir que mais empresas possam se instalar na Capital, inclusive estrangeiras.

"Não é uma lei somente para incentivos, mas é uma lei pensando em desenvolvimento que acolhemos muito bem", completa.

