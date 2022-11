Sarto anuncia redução de jornada para servidores em dias de jogos do Brasil na Copa

Medida foi confirmada por meio de decreto publicado nesta quinta-feira, 17, no Diário Oficial do Município

Servidores municipais de Fortaleza terão o horário de expediente reduzido nos dias de jogos da seleção brasileira na primeira fase da Copa do Mundo. A medida foi confirmada por meio de decreto publicado no Diário Oficial do Município nesta quinta-feira, 17.

Nas redes sociais, o prefeito José Sarto (PDT) anunciou que a jornada de trabalho será reduzida em uma hora. Ele destacou, contudo, que a liberação vale apenas para os funcionários de serviços não essenciais. "O horário do funcionalismo da Capital será das 8h às 12 horas, quando os jogos se realizarem às 13 horas; e das 8h às 15 horas, quando os jogos se realizarem às 16 horas", explicou.



"Importante destacar que estarão funcionando plenamente os serviços essenciais, tais como saúde de urgência e emergência, socorros urgentes, limpeza pública, fiscalização e orientação de trânsito, segurança e salva vidas", complementou o prefeito.



A estreia do Brasil está marcada para o dia 24, diante da Sérvia, às 16 horas. Pelo decreto, os servidores poderão deixar seus locais de trabalho às 15 horas. No dia 28 a seleção entra em campo contra a Suíça, às 13 horas e o expediente será encerrado às 12 horas. A 3ª rodada da fase de grupos será no dia 2 de dezembro contra Camarões, novamente às 16 horas, com jornada encerrada uma hora antes.

O anúncio do prefeito ocorreu poucas horas após a publicação do decreto estadual, assinado pela governadora Izolda Cela (sem partido). As regras são exatamente as mesmas.

Agenda de jogos da seleção brasileira na 1ª fase da Copa do Mundo

24/11 às 16 horas - Brasil x Sérvia

28/11 às 13 horas - Brasil x Suíça

2/12 às 16 horas - Brasil x Camarões

