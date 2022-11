Sarto declara torcida a Gardel para presidência da Câmara, mas diz que resultado é imprevisível

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), comentou nesta quarta-feira, 16, o processo eleitoral que vai ocorrer na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), em 1º de dezembro, para eleger o próximo presidente da casa. O pedetista declarou torcida ao indicado do seu partido ao cargo, o vereador Gardel Rolim (PDT), mas evitou fazer projeções devido à imprevisibilidade do processo.

"Eleição sempre é como uma fralda de bebê: você nunca sabe o que vai encontrar. A gente não sabe o que acontece porque, afinal de contas, cabe ao poder Legislativo decidir. Vamos aguardar até o dia da eleição, o resultado", declarou o prefeito em entrevista coletiva concedida nesta quarta, 16, no Paço Municipal.

Diferentemente do que ocorreu nos anos em que Antônio Henrique (PDT) concorreu ao posto — consenso entre os colegas nas duas vezes que a presidiu a Câmara, não tendo, inclusive, rival na disputa — a eleição deste ano possui duas candidaturas competitivas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Correligionário de Sarto, Gardel é o indicado do atual mandatário para assumir seu posto, visto que no fim do ano deixará a CMFor para assumir o posto de deputado estadual. Do outro lado está Léo Couto (PSB) apoiado pelo ex-governador do Ceará e senador eleito, Camilo Santana (PT), e o governador eleito Elmano Freitas (PT).

Embora filiado ao PSB, partido que integrou a aliança com a qual o ex-prefeito RC pediu votos neste ano, o parlamentar de primeiro mandato declarou voto em Elmano para governador do Ceará. Foi removido, com isso, da direção do PSB em Fortaleza pelo deputado federal Dênis Bezerra, dirigente da sigla a nível estadual.

A Presidência do Parlamento municipal ocupada por Couto significaria, na perspectiva da dupla Camilo-Elmano, o controle de três máquinas, considerando nesta conta o Governo do Ceará e a Assembleia Legislativa, com a possibilidade clara de Evandro Leitão, do PDT, mas camilista, ser reconduzido à direção da Casa. Num horizonte não tão distante, o domínio desses espaços tem impacto direto na disputa pela Prefeitura de Fortaleza.

Gardel, por sua vez, parte de uma base que lhe confere mínima tranquilidade política, a da numerosa bancada do PDT, com 13 vereadores, entre os quais o atual dirigente da Câmara Municipal, o deputado estadual eleito Antônio Henrique (PDT).

Conforme publicado pelo colunista do O POVO, Carlos Mazza, Rolim contabiliza em torno de 20 votos, ao passo que Couto totaliza algo próximo a 10 apoios. O jornalista informa que a entrada de Camilo na disputa, operando em favor do pessebista, pode alçá-lo a 15 votos, aproximando-se do adversário do PDT.

Colaborou Carlos Holanda

Tags