Em quase dois anos, Sarto diz que já realizou 64% do plano de governo

Ao fim do ano de 2022, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), chega à metade do mandato à frente do Paço Municipal. Nessa primeira etapa da gestão, o político estima que já realizou 64% do plano de governo traçado para os quatro anos de administração.



"Evidentemente, tem alguma área que está mais adiantada do que as outras, porque existem dificuldades que são muito características de uma ou outra obra", ressaltou o gestor durante entrevista ao O POVO nesta sexta-feira, 25. "Por exemplo, se você vai construir um posto de saúde, tem que ter alguns pressupostos que atendam alguma demanda", explicou.

Durante a manhã, ele participou da inauguração do Centro de Educação Infantil (CEI) Professor Mirton La’Marques, na Granja Portugal. O equipamento atenderá 188 crianças entre 6 meses e 3 anos de idade. Esta é a 12ª unidade de educação infantil da rede municipal disponibilizada neste ano e a 23ª desde o início da gestão. O político promete entregar 50 até o fim do mandato.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Entre as ações que realizou desde que assumiu a Prefeitura, Sarto destacou a entrega de escolas em tempo integral e parcial, requalificação de postos de saúde, além de mil cursos de mestrado para professores e concurso para dois mil docentes. "Na área da segurança, nós estamos fazendo o maior centro de videomonitoramento das capitais brasileiras", disse o pedetista.

Ao ser questionado sobre o que futuros projetos para os dois anos restantes do mandato, Sarto contou que há a expectativa de conseguir um investimento na casa de R$ 1 bilhão. Caso o recurso seja disponibilizado, ele será aplicado na construção de novas escolas, saneamento, na área da saúde e em programas de inclusão social, como as areninhas. "Já foram mais de 100 aqui em Fortaleza, só a nossa gestão entregou 27", afirmou sobre os equipamentos.

Outro investimento previsto pelo chefe do Executivo municipal é em sistema de drenagem para a Cidade. "É uma diferença impressionante quando o território é requalificado na pedra intertravada, não tem poça de lama. Vamos investir pesado na infraestrutura, em que pese, e veja, saneamento não ser função do município, mas entendendo que é importante dar condições de vida se traduz em saúde", disse.

"Time que está ganhando a gente não mexe", destacou o gestor, antes de ressaltar que ainda há "muitos desafios" durante o restante da sua gestão.

Sobre o assunto Sarto admite disputar reeleição em 2024: "Posso colocar o nome à disposição"

Sarto diz que seria "contradição" PDT apoiar PT no Governo e não ter contrapartida na Prefeitura

Sarto sobre governo Izolda: "Vai ficar marcado no coração de todos os cearenses"

Sarto anuncia redução de jornada para servidores em dias de jogos do Brasil na Copa

Sarto: desistência de Léo Couto não tem ligação com "reaproximação" entre PT e PDT

Sarto declara torcida a Gardel para presidência da Câmara, mas diz que resultado é imprevisível

Sarto indica que Réveillon de Fortaleza terá David Guetta

"Não tenho posição definida", diz Sarto sobre PDT integrar base de Elmano

Sarto diz não acreditar em interferência direta de Camilo na sucessão da Câmara

Sarto diz que PDT tem de formar chapa "plural e eclética" para sucessão da Câmara

Tags