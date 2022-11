Centro de Educação Infantil é inaugurado na Granja Portugal

Um novo equipamento da Prefeitura de Fortaleza foi inaugurado para promover o acolhimento e educação das crianças, na Granja Portugal. O Centro de Educação Infantil (CEI) Professor Mirton La’Marques iniciou oficialmente as atividades nesta sexta-feira, 25. Durante a cerimônia de inauguração estiveram presentes o prefeito de Fortaleza, José Sarto; a secretária de educação, Dalila Saldanha, e o secretário de infraestrutura, Samuel Dias.

A gestora explica que a escolha do preenchimento das vagas nos equipamentos segue critérios prioritários para famílias em situação de extrema vulnerabilidade. “Uma família com renda acima de dois salários mínimos jamais terá prioridade sobre uma família em que os pais estão desempregados, sem renda, crianças em casas de acolhimento ou com filhos deficientes.”

Atualmente, Fortaleza tem cerca de 14 mil crianças inscritas no Registro Único, ou seja, crianças que aguardam vagas em berçários ou creches da Prefeitura.

O Registro Único é um procedimento de cadastramento, feito na unidade de ensino escolhida, que busca identificar a demanda de crianças e tem por objetivo proporcionar transparência e organização no processo de matrícula.

Conforme a secretária de educação, Dalila Saldanha, os Centro são construídos em locais com baixo IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) e níveis de demanda da população local.

“A Prefeitura segue com uma política de expansão de equipamentos para atendimento na etapa da creche, visto que é uma demanda que tem sido manifestada de forma permanente pela comunidade. Esta unidade já é a 23º aberta na gestão Sarto. Em 2022, já foram abertas 12.”

“Após o atendimento dos casos prioritários, os Centros atendem os restantes das crianças. O Sarto se comprometeu a abrir 10 mil novas vagas. Com esse Centro, até o início da gestão, 4 mil vagas foram abertas com 23 centros. 27 estão em planejamento ou construção. O planejamento é para atender os mais vulneráveis. Infelizmente, nós não temos receitas para atender todas as demandas."

Construção do Centro de Educação Infantil na Granja Portugal



O equipamento teve investimento total no valor de R$ 3.332.503,89, sendo os recursos oriundos exclusivamente do tesouro municipal. A Prefeitura investiu R$ 171.170,93 em equipamentos. Junto com a obra, a Secretaria de Infraestrutura trouxe o início da urbanização do entorno.

A infraestrutura do CEI é composta de berçário, salas de aula, banheiros com acessibilidade, cozinha, refeitório, despensa, lavanderia com depósito para material de limpeza, fraldário, lactário, secretaria, coordenação, sala de professores, entre outros espaços. O projeto contempla área de lazer com playground e solarium.

“O terreno do Centro foi adquirido junto ao terreno vizinho. Aqui construímos o CEI, e lá estamos construindo uma escola de tempo integral. Esta rua (João XXIII) era de terra, mas agora nós temos os pisos intertravados. Refizemos para dar acesso à população ao equipamento de educação. Também estamos investindo em outros programas como de saneamento, pavimentação e drenagem aqui na grande Portugal”, detalhou Samuel Dias.



