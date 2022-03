Domingos Filho diz que "sem dúvidas" será o representante do PSD caso sigla integre chapa que disputará governo

Nesta sexta-feira, 4, o presidente estadual da sigla esteve no 1º encontro do PSD, no Auditório Murilo Aguiar da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE). Além da presença de lideranças partidárias, participaram o senador Cid Gomes (PDT) e três pré-candidatos pedetistas para a disputa ao governo estadual

O presidente estadual do PSD, Domingos Filho, afirmou, nesta sexta-feira, 4, que "sem dúvidas" deve representar seu partido caso a sigla integre a chapa majoriária do bloco governista para disputa ao governo estadual. Aliado do governador Camilo Santana (PT) e dos Ferreira Gomes no Ceará, o dirigente é visto pela sigla como um potencial vice do futuro candidato do PDT ao Palácio da Abolição.

Nesta sexta, Domigos esteve no 1º encontro do PSD no Auditório Murilo Aguiar da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE). Além de diversas lideranças partidárias, estiveram presentes o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, a prefeita de Tauá, Patrícia Aguiar (PSD), o deputado federal Domigos Neto (PSD), o senador Cid Gomes (PDT), e três pré-candidatos do PDT ao governo nas eleições: Roberto Cláudio (ex-prefeito), Mauro Filho (deputado federal), e Evandro Leitão (presidente da AL).

"O objetivo do encontro foi discutir o cenário eleitoral de 2022 e apresentar as candidaturas do PSD para o segundo semestre. "O que estamos fazendo é fortalecer o partido. Vamos sair com chapa completa, tanto para deputado estadual como para deputado federal, com presença muito expressiva da nossa base, prefeito, vereadores", disse Domingos Filho.

Também questionado sobre uma possível integração do partido na chapa majoritária, o presidente da sigla disse: "No momento adequado vamos tratar dessa definições, esperando que o partido seja atendido no tamanho da sua representação. Sobre a possibilidade de ele mesmo representar o PSD nas eleições ao governo como possível vice, ele destacou: "sem dúvidas".



"O partido decidiu entregar a missão de representar no espaço majoritário do partido, vamos esperar. Não há decisões políticas agora, a decisão é majoritária, a decisão é em julho, até lá, soma-se às decisões políticas de julho", completou Domingos.



Durante a manhã, Domingos Filho, Gilberto Kassab e outras lideranças do PSD participaram de um encontro com governador Camilo Santana (PT), na Residência Oficial. "Foi um café de cortesia, muito mais uma visita protocolar e pessoal no sentido de abraçar o governador. É evidente que não era o momento adequado para abordar as questões políticos partidárias, que tem sido muito bem conduzido pelo presidente [Domingos Filho]", comentou Kassab.

O encontro acontece logo após o início das janelas partidárias, que se abre por 30 dias em cada ciclo eleitoral e permite a mudança de legenda sem que isso implique infidelidade partidária e consequente perda de mandato. Presente no evento, o futuro filiado do PSD será o deputado federal Célio Studart, de saída do PV.

Com chapa proporcional já bem encaminhada, o PSD pretende chegar a chegaremos a cinco federais na Câmara dos Deputados e oito ou nove na deputados estaduais na AL. A projeção foi feita pelo deputado federal Domigos Neto (PSD).

Com informações do repórter Carlos Holanda

