Pré-candidata a governadora, Izolda diz ser "uma honra" ser vista com bons olhos por setores do PT

Vice-governadora, Izolda Cela (PDT) afirmou ao O POVO que é "uma honra" ser vista com bons olhos por setores do PT para a disputa ao Governo do Ceará. A deputada federal Luizianne Lins e o deputado estadual Elmano de Freitas, defensores de uma candidatura própria petista ao Palácio da Abolição, reconhecem na pedetista maior capacidade de agregar, de modo que a aliança PDT-PT se mantenha.

"Para mim, é uma honra poder ser referida assim com crédito e com uma referência positiva. Agora, nós temos aí tempos importantes na sequência para essas definições. Acho que a gente não deve nem pode se apressar com nada, nem dar pesos excessivos a uma coisa ou outra", disse Izolda.

Luizianne fala abertamente que tem resistências ao ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), outro pré-candidato. A ex-prefeita de Fortaleza esteve com Izolda no último dia 21 e, segundo O POVO apurou, demonstrou boa vontade em relação a ela.

Elmano disse ao Jogo Político, do O POVO, que Roberto Cláudio inviabiliza a aliança entre pedetistas e petistas. O parlamentar colocou Izolda e Evandro Leitão, presidente da Assembleia, num patamar superior ao de RC e Mauro Filho, este próximo de Ciro Gomes (PDT).

A vice-governadora atribuiu importância ao diálogo que teve com Luizianne, sobretudo em razão da tendência de o governador Camilo Santana (PT) deixar a administração estadual, até 2 de abril, para a disputa ao Senado Federal.

"Eu sou do PDT, passo a assumir o governo, se for o caso. É bem normal que os partidos que compõem essa base queiram conversar sobre isso. Foi uma conversa boa sobre esse cenário, aquilo que nos une, aquilo que nos desafia, as nossas diferenças", ela considerou.

