Camilo destaca entrega de obras até dezembro, quando governo deve estar com Izolda

Indagado sobre o roteiro de entregas de obras do Governo do Ceará até abril, quando espera-se que saia da administração estadual para a disputa ao Senado, o governador Camilo Santana (PT) respondeu de início que o governo vai até dezembro, ainda que à frente dele esteja a vice-governadora Izolda Cela (PDT). "Não só abril, pretendemos entregar até o final do governo, até dezembro", disse.

Camilo citou ações já concluídas e outras que serão finalizadas no último ano de gestão. "Então, honrar todos os compromissos que a gente tem na área da segurança, temos obras estruturantes importantes. Recentemente, entreguei o Cinturão das Águas, os primeiros 75 quilômetros. Estamos praticamente toda semana entregando escolas de tempo integral, novas escolas, na área da saúde entregamos Hospital (Vale do Jaguaribe) e vamos agora também entregar mais um outro hospital em Itapipoca."

O petista também citou as obras do Hospital da Universidade Estadual do Ceará, no bairro Itaperi. Ele acredita que possam ficar prontas ainda neste ano. Também mencionou a expansão do Porto do Pecém. Na lista que formulou em coletiva à imprensa no Cumbuco, nesta quinta-feira, 3, também entrou a Estação das Artes (antiga estação João Felipe), no Centro, "que será um dos principais pontos turísticos de Fortaleza."

"São várias obras importantes não só na Capital, no Interior, que a gente pretende, eu e a Izolda, entregar até o final desse ano, honrando aí nossos compromissos", finalizou. Ao lado da vice-governadora, Camilo assinou ordem de serviço para obras de saneamento básicos no Cumbuco, em Caucaia.

Outra obra da administração estadual em estágio "bastante avançado", disse no Instagram, é o Centro Integrado de Segurança Pública do Ceará, situado na avenida Aguanambi e próximo à avenida Borges de Melo. Estrutura pensada para interligar todos os órgãos da segurança pública estadual, inclusive com a mudança da sede da Secretaria da Segurança Pública para lá.

Neste início de noite, Camilo e Izolda estão em Massapê para implantação do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e de um sistema de videomonitoramento.

