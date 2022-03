Kassab considera natural que PSD ocupe vaga de vice no Ceará e crê que será atendido

Kassab entende que a indicação de quem concorrerá a governador será conduzida por Camilo, com quem ele tem encontro na manhã desta sexta-feira

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, confirma que o partido apoiará a base do governador Camilo Santana (PT) nas eleições deste ano no Ceará. Ele afirma que o partido tem intenção de indicar o ocupante da vaga de vice-governador na chapa governista.

"O PSD, com a dimensão que tem, ele pleiteia e muito possivelmente será atendido na sua justa e legítima reivindicação de ter o cargo de vice-governador nessa chapa que tem tudo pra ser vencedora e merece ser vencedora", disse o dirigente partidário.

Kassab entende ainda que a indicação de quem concorrerá a governador será conduzida por Camilo e pelo senador Cid Gomes (PDT), com quem ele tem encontro na manhã desta sexta-feira, 9.

Ele reconhece que o próprio governador tem a prerrogativa de concorrer a senador. Assim, reivindica que a legenda ocupe a posição de vice. Ele acredita que a pretensão será atendida.

O líder partidário aponta o deputado federal Domingos Neto (PSD) e a prefeita de Tauá, Patrícia Aguiar (PSD), como possíveis postulantes à posição.

