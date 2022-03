Líder do PDT endossa apoio de Sarto a RC para disputa ao governo: "Mais preparado pra missão"

O líder do PDT na Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Júlio Brizzi, usou as redes sociais nesta quinta-feira, 3, para endossar a fala do prefeito José Sarto (PDT) em prol da escolha de Roberto Cláudio, seu antecessor, para disputar em nome do partido a sucessão do Governo do Ceará nas eleições. Em publicação, o parlamentar disse que o ex-prefeito é o "mais preparado" para enfrentar o bolsonarismo.

"Concordo e, como líder do PDT na Câmara de Fortaleza, reforço o que foi dito pelo prefeito José Sarto. O partido tem excelentes nomes para nos representar nas eleições para governador este ano, mas o Ceará não pode parar e, neste momento, para enfrentar o bolsonarismo é Roberto Cláudio o que está mais preparado pra missão", escrevei Brizzi.



Assim, o vereador se insere entre os nomes da ala do partido que já tem RC como um candidato natural à sucessão do governador Camilo Santana (PT). O movimento de apoio ao ex-prefeito tem crescido após a pré-candidata Izolda Cela (PDT) ter o nome fortalecido nas últimas semanas, inclusive pelo chefe do Executivo estadual.

No dia 18 de fevereiro, com sua provável desincompatibilização até abril deste ano para concorrer a uma vaga no Senado Federal nas eleições de outubro, Camilo projetou que a vice-governadora terá plenas condições de conduzir o projeto do grupo governista e seu amplo arco de alianças no Estado.

Desde então, tem-se intensificado a realização de eventos públicos onde ambos são vistos juntos tanto pelo interior cearense quanto na capital.

Nesta quinta, diante da agitação registrada em torno do grupo da base governista, o govenador rebateu a fala de Sarto e avaliou a fala do pedetista como uma "opinião pessoal". Camilo informou ainda que, "em respeito aos demais pré-candidatos" e aliados, o nome que deve representar a candidatura do bloco governista para as eleições de outubro sairá "no momento certo".

