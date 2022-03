Camilo diz que apoio de Sarto a RC é "opinião pessoal" e candidato sairá "no momento correto"

O governador Camilo Santana (PT) comentou, nesta quinta-feira, 3, a manifestação de apoio do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) ao seu antecessor, Roberto Cláudio, para ser o candidato do PDT a governador do Ceará. Segundo o chefe do Executivo estadual, a avaliação representa uma "opinião pessoal" do pedetista.

O governador informou ainda que, "em respeito aos demais pré-candidatos" e aliados, o nome que deve representar a candidatura do bloco governista para as eleições de outubro sairá "no momento certo".

“Essa é a opinião pessoal do Sarto. Em respeito aos demais pré-candidatos, em respeito ao projeto e em respeito aos nossos aliados, o nome de consenso será anunciado no momento correto", disse Camilo, por meio de assessoria de imprensa. No momento, além de RC, são apostas do partido a vice-governadora do Estado, Izolda Cela, o deputado federal Mauro Filho e o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão.

Durante entrevista coletiva na qual fez o anúncio do Plano Municipal de Enfrentamento às Arboviroses, Sarto foi questionado sobre sua preferência sobre o candidato do PDT que deve disputar a sucessão de Camilo. Ele disse considerar que o PDT "tem a felicidade de ter quadros fantásticos", mas endossou o nome do ex-prefeito de Fortaleza.

Apesar de RC ter sido considerado até um "candidato natural" para a disputa ao Palácio da Abolição, nas últimas semanas, o nome de Izolda Cela tem se fortalecido nos bastidores. No dia 18 de fevereiro, com sua provável desincompatibilização até abril deste ano para concorrer a uma vaga no Senado Federal nas eleições de outubro, Camilo projetou que a vice-governadora terá plenas condições de conduzir o projeto do grupo governista e seu amplo arco de alianças no Estado.

Desde então, tem-se intensificado a realização de eventos públicos onde ambos são vistos juntos tanto pelo interior cearense quanto na capital. Nesta quinta, durante cerimônia de autorização de serviço das obras de saneamento básico no Cumbuco, em Caucaia, o petista voltou a elogiar sua vice, presente na solenidade.



"Queria cumprimentar ela que está ha mais de sete anos dividindo comigo a responsabilidade de governar o Ceará, uma mulher extraordinária, que é a grande responsável pela revolução que fizemos na educação", reforçou o governador. Para Izolda, o momento agora é de definição sobre a escolha da candidatura. "É uma honra poder ser referida com crédito e uma referência positiva. Agora, nós temos aí tempos importantes na sequência para essas definições", disse.

