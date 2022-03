Eleições: Sarto declara apoio a Roberto Cláudio para concorrer a governador pelo PDT

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), manifestou apoio ao seu antecessor, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, para ser o candidato do PDT a governador do Ceará. A manifestação foi verbalizada pelo pedetista durante entrevista coletiva na qual fez o anúncio do Plano Municipal de Enfrentamento às Arboviroses, nesta quinta-feira, 3.



Ao ser questionado sobre sua escolha para o candidato que deve representar o bloco governista para disputar a sucessão de Camilo Santana (PT), o prefeito disse considerar que o PDT "tem a felicidade de ter quadros fantásticos". No momento, além de RC, são apostas do partido a vice-governadora do Estado, Izolda Cela, o deputado federal Mauro Filho e o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão.

Porém, durante o discurso, o nome do ex-prefeito se sobressaiu aos demais. "Compreendo que pelo contexto atual, pelo que representa a política como uma política que deve combater o ódio, o nome que hoje representa e traduz, ao meu juízo, o melhor nome do PDT, que tem juventude, experiência e conhece o Ceará é o ex-prefeito Roberto Cláudio. Os outros todos fazem algo que é excelente para qualquer partido e eu considero que o Roberto, para mim, foi o maior prefeito dessa história da cidade", disse Sarto.

Eu fui vereador e acompanhei desde a redemocratização toda a trajetória política de fortaleza e o Roberto, além de ter sido o melhor prefeito da cidade, que deverá ser reconhecido com o tempo a respeito disso, tem qualificação, juventude, experiência, oito anos prefeito", completou o pedetista. Segundo Sarto, o ex-prefeito é compreendido como que o "melhor para o Ceará". No entanto, no momento em que o PDT está prestes a encerrar as discussões internas em torno da pre-candidatura ao governo estadual, ele reforça que a escolha para o nome final dependerá da "dinâmica partidária", composta por todas as legendas do bloco governista.

"Quem deve escolher é o partido, é a dinâmica partidária. São os partidos que vão convergir com a gente dentro nesse processo. Porque o PDT tem quatro nomes, mas certamente vai ser submetido a apreciação pelos companheiros, porque nós construímos um governo com a coalização partidária", acrescentou o gestor.



Nas últimas semanas, o nome de Izolda Cela tem se fortalecido nos bastidores. No dia 18 de fevereiro, com sua provável desincompatibilização até abril deste ano para concorrer a uma vaga no Senado Federal nas eleições de outubro, Camilo projetou que a vice-governadora terá plenas condições de conduzir o projeto do grupo governista e seu amplo arco de alianças no Estado. Desde então, tem-se intensificado a realização de enventos públicos onde ambos são vistos juntos tanto pelo interior cearense quanto na capital.



Nesta quarta-feira, 2, o grupo de pré-candidatos do PDT realizaram um encontro no salão nobre da Assembleia Legislativa. A reunião contou com a presença de grupos formados por cerca de 20 pré-candidatos para discutir sobre a atual conjuntura eleitoral do Ceará, a realidade de cada sigla para o futuro do bloco governista e o início da janela partidária, período iniciado nesta quinta. Os convites foram feitos peloCidadania, PT, PSDB, Patriotas, PSB e PRTB.

Além disso, a sinalização em prol de RC por Sarto acontece logo após, no último domingo, 27, o prefeito de Fortaleza se reunir com Roberto Cláudio e Prisco Bezerra, ex-senador que atuou como primeiro suplente de Cid Gomes entre período de 2019 e 2020. O momento foi registrado nas redes sociais.

O nome de RC para disputar a corrida ao Palácio da Abolição, no entanto, ainda enfrenta alguns desafios. O pedetista é visto com ressalvas por ala do PT integrada pelos deputados federais José Airton e Luizianne Lins, além do deputado estadual Elmano de Freitas. Sobre as divergências, Sarto foi contra “radicalismos”, disse que “os tempos políticos modernos têm apontado para que haja maturidade política” e lembrou até da guerra entre a Ucrânia e a Rússia.

“Acho que radicalismos nos levaram para o que temos hoje no mundo e aqui no Brasil. A serenidade, o patriotismo e o sentimento de servir deve ser maior do que qualquer antagonismo que você possa ter. Acredito que o Roberto tem capacidade extraordinária para construir um diálogo. Também acredito que a maturidade deve pesar quando a gente for pensar, por exemplo, em vetar alguém, porque o radicalismo que tem se estabelecido no mundo, veja o que está acontecendo na Rússia e na Ucrânia.

O clima esteve mais apaziguado após uma entrevista onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou a aliança política entre PT e PDT no Ceará e disse que Camilo tem que fazer a política que é “conveniente para o Estado”. Sem declarar nenhum veto, o petista ressaltou o entendimento de que é possível caminhar juntos a depender do contexto local. Na ocaisão, ele deu ao seu correligionário a responsabildiade de comandar o processo de escolha da candidatura de sua sucessão.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) rasgou elogios ao governador Camilo Santana (PT), nesta quinta-feira, 16. O líder petista disse ter um profundo respeito pelo correligionário cearense e o chamou de “Obra-prima que Deus deu ao Ceará”. pic.twitter.com/BsZ7fGKD0A — Jogo Político (@jogopolitico) February 17, 2022





