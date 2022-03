Vitor Valim elogia Camilo e se diz grato ao "grupo que está no poder"

Em cabo de guerra com a oposição nos últimos anos, o governo Camilo tem intensificado a aproximação e os diálogos com o prefeito de Caucaia, Vitor Valim, que foi eleito com o apoio de Capitão Wagner

O prefeito de Caucaia Vitor Valim (Pros) usou de parte do seu pronunciamento, nesta quinta-feira, 3, para elogiar a gestão do governador Camilo Santana (PT) e a relação entre a gestão estadual e o município da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Durante cerimônia de autorização de serviço das obras de saneamento básico no Cumbuco, apesar de ainda integrar partido que é oposição ao Executivo, fez acenos ao petista e ao grupo dos Ferreira Gomes.

"Um governante não age por questões políticas e ideológicas. Nós tivemos em palanques separados por divergências políticas pouco tempo atrás, mas eu tenho o testemunho e eu posso falar, desde o primeiro dia que eu sentei na cadeira de prefeito não tiver por parte do governador Camilo Santana nenhum olhar discriminatório por questão ideológica ou partidária, pelo contrário", endossou Valim.

Nos últimos anos, a gestão Camilo tem intensificado a aproximação e os diálogos com prefeito de Caucaia. O ex-deputado estadual ainda integra o bloco de oposição ao governo e, como membro do Pros, é até cotado para migrar para o União Brasil, cuja futura presidência estadual deverá ser assumida por Capitão Wagner (Pros).

A disputa em torno do apoio da gestão do município da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) deve aumentar nos próximos dias, principalmente com o início do período de janelas partidárias. Nesta quinta, por meio de elogios, Valim considerou ter recebido bastante apoio em questões estruturais desde as eleições da nova gestão, em 2020.

"Tenho a agradecer de forma muito contundente, inclusive fiz publicamente ao governador Camilo Santana, esse grupo que está no poder e que trouxe coisas concretas para o município. O gestor quer realização mais concretas", disse.

Como resultado, Valim destaca a construção de 11 espigões ao longo dos nove quilômetros na praia de Caucaia. Com Camilo, ele assinou um convênio com o Governo do Estado para a execução do projeto de Proteção e Restauração Costeira no Litoral de Caucaia. Dos R$ 44 milhões de investimento, nessa primeira etapa, R$ 4,2 milhões são contrapartida da Prefeitura.

Além disso, no dia 18 de dezembro do ano passado, o Governo do Ceará prometeu conceder ordem de serviço para o início das obras de duplicação da CE-090, da ponte sobre o Rio Barra Nova (Tabuba) até o Cumbuco. A assinatura da autorização, transmitida ao vivo pelas redes sociais, teve presença de Camilo, Valim e outras autoridades.

Outro ponto destacado por Valim foi o repasse pelo Executico de 120 hectares para gestão do município de Caucaia. Um projeto de lei que autoriza a concessão do terreno de pouco mais de 771 mil m² foi assinado pelo governador do Ceará. A ação teve como objetivo auxiliar o município na construção de um novo polo industrial. "Eu como gestor tenho que ser muito grato a quem ajuda o município e o povo", finalizou o prefeito de Caucaia, nesta quinta.

O prefeito foi procurado pelo reportagem sobre a questão eleitoral e sua possível filiação ou não ao União Brasil. Em nota, Valim afirmou que "no momento não há perspectiva e nem diálogo a respeito de transição partidária". Durante o evento, o gestor também evitou o assunto.

"Assumi a gestão municipal pouco mais de um ano. O foco agora é cuidar de Caucaia. Nossa cidade viveu muitos anos de abandono. O pai e a mãe de família estão preocupados em levar alimento para casa, não seria coerente da minha parte ou de qualquer outro político discutir, neste momento, qualquer outro assunto que não seja resolver os problemas e melhorar a vida das pessoas", escreveu.

