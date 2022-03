De olho nas eleições, Camilo intensifica acenos a Vitor Valim: "Parabéns pela sua determinação"

A manifestação condiz com a aproximação que o governo petista tem realizado junto à Prefeitura de Caucaia, desde a eleição de Vitor Valim, em Caucaia, no pleito de 2020.

O governador Camilo Santana (PT) fez nesta quinta-feira, 3, novos gestos políticos para demarcar sua aproximação com o prefeito de Caucaia Vitor Valim (Pros). Durante cerimônia de autorização de serviço das obras de saneamento básico no Cumbuco, o petista não apenas parabenizou a gestão da cidade que integra a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), como lembrou de sua parceria com o Executivo, mesmo o município sendo liderado por um prefeito de oposição ao seu governo.



"Parabéns pela sua determinação, pelo seu trabalho, pelo seu diálogo e pela sua forma de fazer a gestão. Um jovem talentoso que eu quero aqui reiterar as nossas parcerias, e esse é o papel de um gestor, de um homem público. Quando a gente assume uma missão dada democraticamente pelo voto popular, a gente não pode virar prefeito ou governador de A ou B de quem votou na gente e quem não votou. A gente é governante de todos e ter uma visão republicana, institucional de sempre lutar e defender os interesses da população, esse é o estilo do Vitor", disse Camilo.

Ao reforçar a relação bilateral entre as gestões, Camilo completou: "O que eu puder fazer, sei que estamos no nosso último ano de governo, mas no que eu puder fazer para ajudar o município de Caucaia e a gestão, você conta com Camilo e a Izolda e o governo do estado". Logo depois, o governador destacou a parceria que vem realizado com a vice-governadora Izolda Cela (PDT), nome que está no rol de pré-candidatos à sua sucessão nas eleições de outubro, e responsável por assumir a gestão cearense após sua desincompatibilização para concorrer ao Senado Federal.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Quem é Izolda Cela, nome que se fortalece no PDT para disputar sucessão de Camilo Santana

Eleições: Sarto declara apoio a Roberto Cláudio para concorrer a governador pelo PDT

A manifestação é mais um passo na aproximação que o governo petista tem realizado junto à Prefeitura de Caucaia, desde a eleição de Valim, em 2020. O ex-deputado estadual ainda integra o bloco de oposição ao governo e, como membro do Pros, é até cotado para migrar para o União Brasil, cuja futura presidência estadual deverá ser assumida por Capitão Wagner (Pros), pré-candidato opositor do bloco governista ao Palácio da Abolição.



A disputa em torno do apoio de Valim deve aumentar nos próximos dias devido ao início do período de janela partidária. E, uma espécie de queda de braço com Wagner, o objetivo é atrair de vez o prefeito de Caucaia para o grupo governista.

No mesmo evento, o prefeito de Caucaia agradeceu a parceria com o Executivo. Durante momento de fala, Valim elogiou Camilo e se disse grato ao "grupo que está no poder".



"Um governante não age por questões políticas e ideológicas. Nós tivemos em palanques separados por divergências políticas pouco tempo atrás, mas eu tenho o testemunho e eu posso falar, desde o primeiro dia que eu sentei na cadeira de prefeito não tiver por parte do governador Camilo Santana nenhum olhar discriminatório por questão ideológica ou partidária, pelo contrário", endossou o prefeito.

Procurado para ser questionado sobre seu futuro político, Valim afirmou, em nota, que "no momento não há perspectiva e nem diálogo a respeito de transição partidária". Durante o evento desta quinta, o gestor também evitou o assunto.

"Assumi a gestão municipal pouco mais de um ano. O foco agora é cuidar de Caucaia. Nossa cidade viveu muitos anos de abandono. O pai e a mãe de família estão preocupados em levar alimento para casa, não seria coerente da minha parte ou de qualquer outro político discutir, neste momento, qualquer outro assunto que não seja resolver os problemas e melhorar a vida das pessoas", escreveu.









Tags