Valim não sabe se vai para futura sigla de Capitão Wagner: "Nem parei para pensar sobre isso"

Prefeito de Caucaia, Vitor Valim está filiado ao Pros de Capitão Wagner e respondeu ao O POVO que ainda não sabe se acompanha o deputado federal e pré-candidato de oposição ao Governo do Ceará rumo ao União Brasil. A dúvida se dá num cenário de progressiva aproximação de Valim com o bloco do governador Camilo Santana (PT), também liderado pelos irmãos pedetistas Ciro e Cid Gomes.

"Eu nem parei para pensar sobre isso. Estou cuidando de gestão, porque para o povo de Caucaia o que interessa é isso. São obras estruturais, ver transformação na saúde e na educação. As questões políticas não é o momento de se tratar, muito menos eu que estou na esfera municipal", afirmou o político.

Na assinatura de ordem de serviço de obras de saneamento básico, no Cumbuco, na manhã desta quinta-feira, 3, Camilo e Valim trocaram - enfáticos - elogios. Valim disse a Camilo que ele não age por questões políticas ou ideológicas. Afirmou que, para a história, existirá um antes e um depois das ações de Camilo em Caucaia. O petista retribuiu. Disse que Valim é um dos melhores prefeitos do Ceará.

