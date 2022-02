Ciro Gomes diz que "opinião pública" definirá candidato do PDT à sucessão de Camilo

O ex-governador do Ceará e presidenciável Ciro Gomes (PDT) afirmou, nesta segunda-feira, 21, que a opinião pública será a principal responsável por definir quem será o candidato do partido à sucessão do governador do Ceará, Camilo Santana (PT). A declaração foi dada em evento do Grupo de Líderes Empresariais (Lide Ceará). No momento, o PDT tem quatro pré-candidatos que pleiteiam o direito de representar o grupo.



“A opinião pública. É como fazemos sempre. Aqui o que manda é um projeto que tem resultados importantes. Não depende de mim, nem do Cid, nem do Camilo. Eu, por exemplo, nunca quis ser reeleito nem para prefeito nem para governador, mas nós temos quadros que têm responsabilidade com esse projeto”, pontuou.

O pedetista afirmou que o papel do grupo é apurar, com a população, o que estiver bom para não correr o risco de perder o projeto construído ao longo das últimas quatro gestões. “Para desarrumar isso aqui é ligeiro demais, é só botar um estagiário comprometido com milícia policial, banditismo, etc, para você ver em seis meses o Ceará virar o que a maioria dos estados do Brasil é hoje”, disparou Gomes sem citar nomes.

O ex-governador sinalizou ainda que é importante olhar onde o grupo errou e o que é preciso melhorar. “Se alguém tem autoridade moral para ser humilde é a nossa corrente, com 11 partidos. Nesse momento nos lidera o governador Camilo e há o entendimento de que o PDT vai ter o direito de indicar candidato ou candidata. Vamos ver, de baixo para cima, o que é melhor”, concluiu.



Com informações do repórter Carlos Holanda



