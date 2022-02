Lula diz que Camilo terá que convencer o PT sobre candidato à sucessão

Ao comentar a aliança política entre PT e PDT no Ceará, nesta quinta-feira, 17, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que o governador Camilo Santana (PT) terá que convencer seus correligionários sobre o nome escolhido para a sucessão. Fala ocorreu em entrevista à Rádio Progresso FM, de Juazeiro do Norte. A entrevista acontece pouco mais de uma semana após o presidente Jair Bolsonaro (PL) visitar a região para inaugura trecho da transposição do Rio São Francisco.



Ao ser questionado sobre a manutenção da aliança estadual enquanto os partidos têm presidenciáveis diferentes - e com alas petistas no Ceará favoráveis à candidatura própria ao governo -, Lula disse que Camilo tem que fazer a política que é “conveniente” para o Ceará e ao mesmo tempo convencer seus partidários. O ex-presidente também rasgou elogios ao governador dos cearenses.

“Acho que ele pode compor, não sei com quem ele vai compor. Sei que ele vai ser candidato ao Senado, vai escolher o candidato para sucedê-lo e que será uma pessoa que confia. Se ele confia, precisa convencer o PT a confiar e aí nós estaremos juntos”, pontuou, deixando em aberto com quem a composição seria feita.

O petista disse ainda estar tranquilo quanto a questão e ressaltou que o Ceará “tem voto para todo mundo”. “Ninguém será meu inimigo porque concorreu contra mim. O resultado final é do povo e quando o povo toma uma decisão a gente acata e fecha a boca”, comentou, acrescentando que pedirá aos cearenses que “votem no PT, nos deputados do PT e no Camilo para o Senado”.



