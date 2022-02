Lula comenta aliança PT e PDT no Ceará e diz que Camilo tem que fazer política "conveniente"

Questionado sobre a aliança entre PT e PDT no Estado e como mantê-la a enquanto os partidos têm candidatos a presidente diferentes, Lula ressaltou que Camilo pode fazer composição com outros partidos

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou, nesta quinta-feira, 17, a aliança política entre PT e PDT no Ceará e disse que o governador Camilo Santana (PT), tem que fazer a política que é “conveniente para o Estado”. As declarações foram dadas em entrevista à Rádio Progresso FM, de Juazeiro do Norte, no Cariri cearense.

Questionado sobre a aliança entre PT e PDT no Estado e como mantê-la a enquanto os partidos têm presidenciáveis diferentes e que, frequentemente, trocam farpas, Lula ressaltou o entendimento de que é possível caminhar juntos a depender do contexto local.

“Eu tenho um profundo respeito pelo Camilo, é uma obra-prima que Deus deu ao Ceará (...) Camilo tem que fazer a política que é conveniente para o estado do Ceará. Eu acho que ele pode compor, não sei com quem ele vai compor. Sei que ele vai ser candidato ao Senado, que vai escolher o candidato para sucedê-lo e que será uma pessoa que ele confia. Se ele confia, ele precisa convencer o PT a confiar e aí nós vamos estar juntos”.

O petista disse ainda estar tranquilo quanto a questão e ressaltou que o Ceará “tem voto para todo mundo”. Apesar de falar em composição, Lula deixou em aberto com quem esta seria feita.

“Ninguém será meu inimigo porque concorreu contra mim. O resultado final é do povo e quando o povo toma uma decisão a gente acata e fecha a boca”, comentou, acrescentando que se confirmar seu nome para a disputa presidencial pedirá aos cearenses que “votem no PT, nos deputados do PT e no Camilo”.

Lula disse ainda ser grato aos cearenses pelos votos que teve nas eleições de 2002 e 2006 e àqueles que o ajudaram, citando os irmãos Ciro e Cid Gomes. “Levo muito a sério as pessoas que já contribuíram comigo. Como eu também levo a sério quando o Ciro quis ser candidato, já foi duas vezes contra mim e eu nunca achei ruim”, declarou.



