Lula diz que Camilo Santana é "obra-prima que Deus deu ao Ceará"

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) rasgou elogios ao governador Camilo Santana (PT), nesta quinta-feira, 16. O líder petista disse ter um profundo respeito pelo correligionário cearense e o chamou de “Obra-prima que Deus deu ao Ceará”.

“Eu tenho um profundo respeito pelo Camilo, o Camilo é uma obra-prima que Deus deu ao Ceará e que por coincidência ele entrou no PT e é um governador petista extraordinariamente (bem) avaliado”, disse Lula em entrevista à Rádio Progresso FM, de Juazeiro do Norte, no Cariri cearense.

O petista também comentou a aliança entre PT e PDT no Estado, alvo de divergências entre algumas alas petistas que trabalham por uma candidatura própria para disputar a sucessão de Camilo na disputa estadual de 2022.

Na entrevista, Lula disse que se confirmar seu nome para a disputa presidencial, em meados de março, pedirá aos cearenses que “votem no PT, nos deputados do PT e no Camilo para o Senado”. Ele também agradeceu à população cearense pelos votos que teve nas eleições de 2002 e 2006.



