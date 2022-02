Petistas aprovam fala de Lula sobre Ceará: "Fascismo também ronda o Estado"

Petistas acompanharam o ex-presidente em prol de uma aliança com o PDT e a criação de um acordo político que busque compor uma "chapa antifascista no Ceará"

Petistas do Ceará respaldam a sinalização de apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à aliança entre PT e PDT no Ceará. Presidente do partido em Fortaleza, o vereador Guilherme Sampaio defende que sejam construídas as condições para a aliança permanecer.

"O fascismo também está rondando o Ceará, por isso que o presidente Lula nos orienta com muita clareza que nós temos que avaliar o ambiente político, os ganhos desse projeto que está em curso e construir as condições para que ele permaneça. É natural que quando a gente milita num partido político, a gente sempre queira que todos os candidato a todos os cargos sejam nosso, mas esse momento exige uma postura de responsabilidade do PT com os retrocessos que estão em curso no país", avaliou Guilherme.

Em declaração dada em entrevista à Rádio Progresso FM, de Juazeiro do Norte, o ex-presidente respaldou o nome do governador Camilo Santana (PT) tanto como candidato ao Senado Federal quanto a líder da articulação estadual que deve escolher seu sucessor nas eleições, tendo, com tal finalidade, fazer a política que seja “conveniente para o Estado”.

Questionado sobre a aliança entre os partidos no Estado e como mantê-la a enquanto os partidos têm presidenciáveis diferentes e que, frequentemente, trocam farpas, Lula ressaltou, nesta quinta-feira, 17, o entendimento de que é possível ambos os partidos caminharem juntos a depender do contexto local.

O deputado federal José Guimarães (PT) afirma que a fala indica que o ex-presidente possui reconhecimento e identidade com a manutenção da aliança com pedetistas no Estado. "A mensagem é clara, o Lula tem total identidade com a política que estamos construindo aqui no Ceará. O Lula reconhece o sucesso do governo Camilo Santana e sua liderança do papel que temos na direção do PT e mais ainda, afirma que o Camilo saberá escolher o nome que possa dar continuidade ao seu governo", disse.

"Ele deixou claro na fala que a política de alianças que estamos continuando no Ceará está correta quando ele afirma que o governador vai escolher um nome de confiança e que dê continuidade ao seu governo", completou o deputado. Segundo o parlamentar, é evidente que o PT tem agora um "amplo processo de negociação de política interna" envolvendo todos os componentes que envolvem as forças que "compõem a coalizão política que governa o Ceará".



O deputado federal completa: "Qual a política que o Camilo defende? É a que nós aprovamos no diretório regional, com paciência, diálogo, construindo a unidade interna, é o caminho respaldado pelo presidente Lula". Guilherme reforça que a declaração de Lula vai ao encontro do que foi deliberado em resolução pelo Diretório Estadual do PT-CE no dia 29 de janeiro.

"As declarações do presidente Lula orientam a posição do PT estadual. Há três semanas atrás, foi deferido de forma unida, com apenas uma abstenção, o PT apresentar o nome do governador Camilo a senador e abrir o diálogo com a base aliada do governo", diz o parlamentar. Segundo ele, notadamente com o PDT, maior partido da base aliada, tal acordo político visa compor uma chapa antifascista no Ceará.

Ao comentar sobre a aliança, Lula também retomou o debate sobre as divergências entre algumas alas petistas que trabalham por uma candidatura própria para disputar a sucessão de Camilo na disputa estadual de 2022. Segundo o deputado federal José Airton Cirilo, entusiasta da ideia, o objetivo é de confiança em torno do governador na busca por um sucessor.

Todavia, o parlamentar ressalta que, tal como mencionado por Lula, o desafio no momento é convencer os correligionários em prol de um candidato do bloco para a disputa pelo governo estadual. "Ele tem a tarefa de fazer uma concertação interna e a gente construir uma unidade partidária em torno do nome que o governador confiar. Essa é uma discussão que nós vamos ter oportunamente", avaliou o deputado.

