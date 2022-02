Exaltado por Lula, Camilo agradece a elogio "do melhor presidente que esse país já teve"

O governador Camilo Santana (PT) comentou, nesta sexta-feira , 18, os elogios que recebeu do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na inauguração da nova sede da Escola de Ensino Médio (EEM) Deputado Manoel Rodrigues, em Fortaleza, o chefe do Executivo cearense agradeceu e retribuiu a Lula.

"Feliz com a da declaração dele, principalmente vindo do melhor presidente que esse país já teve, isso eu posso dizer", afirmou o governador. Na quinta-feira, 17, o ex-presidente rasgou elogios a Camilo e disse ter um profundo respeito pelo correligionário cearense. Na entrevista à rádio Progresso FM, de Juazeiro do Norte, Lula chamou Camilo de "obra-prima que Deus deu ao Ceará".

Sobre sua relação com o ex-presidente e os diálogos para as definições partidárias no Ceará, principalmente sobre apolítica de alianças, Camilo disse que sempre mantém reuniões com Lula. "Nós já nos encontramos. Ele esteve aqui recentemente. Nos encontramos também em Brasília, numa reunião, e sempre por telefone", afirmou.

Prestes a sair do cargo para disputar vaga no Senado Federal, o governador evitou falar sobre os arranjos políticos e as estratégias para a disputa eleitoral, mas adiantou que a meta agora é "continuar trabalhando dentro dos prazos legais" para a construção do seu arco de alianças, segundo ele, já sinalizadas por PDT e PT. "Vou continuar trabalhando pelo meu estado, pelo povo cearense e vamos ter o tempo certo para que a gente possa definir nomes, estratégias e alianças".



A política de alianças "convenientes para o Estado" foi apoiada por Lula na entrevista nessa quinta. Questionado sobre a aliança entre PT e PDT no Estado e como mantê-la a enquanto os partidos têm presidenciáveis diferentes, o ex-presidente elogiou o governador e ressaltou ser possível caminhar juntos a depender do contexto local.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) rasgou elogios ao governador Camilo Santana (PT), nesta quinta-feira, 16. O líder petista disse ter um profundo respeito pelo correligionário cearense e o chamou de “Obra-prima que Deus deu ao Ceará”. pic.twitter.com/BsZ7fGKD0A — Jogo Político (@jogopolitico) February 17, 2022

“Eu tenho um profundo respeito pelo Camilo, é uma obra-prima que Deus deu ao Ceará (...) Camilo tem que fazer a política que é conveniente para o estado do Ceará. Eu acho que ele pode compor, não sei com quem ele vai compor. Sei que ele vai ser candidato ao Senado, que vai escolher o candidato para sucedê-lo e que será uma pessoa que ele confia. Se ele confia, ele precisa convencer o PT a confiar e aí nós vamos estar juntos”.

Com informações do repórter Vítor Magalhães

