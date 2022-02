Camilo sobre Izolda: "Terá até mais habilidade do que eu para conduzir o projeto"

O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), projetou que a vice-governadora Izolda Cela (PDT) terá plenas condições de conduzir o projeto do grupo governista e seu amplo arco de alianças no Estado, com a provável desincompatibilização do petista até abril deste ano para concorrer a uma vaga no Senado Federal nas eleições de outubro.



Questionado sobre a sua habilidade política para formar uma base ampla e como mantê-la unida após uma eventual saída do governo, Camilo citou a trajetória da vice-governadora que o acompanha desde o início da sua gestão, em 2015. “A Izolda está comigo há mais de sete anos, é uma mulher extraordinária, e não tenho dúvida que terá até mais habilidade do que eu para conduzir esse projeto”, afirmou o governador nesta sexta-feira, 18.



Ambos estiveram na inauguração da nova sede da Escola de Ensino Médio (EEM) Deputado Manoel Rodrigues, no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza. No local, Izolda revelou estar focada na possibilidade de assumir o governo nos últimos meses de gestão e se disse “honrada” com falas de correligionários que, em conversas com o colunista Carlos Mazza, do O POVO, a apontaram como “candidata natural” à sucessão de Camilo.

A vice-governadora reforçou que se prepara a cada dia para a perspectiva crescente de assumir o comando do Poder Executivo. "Estou bem focada nessa probabilidade, que cresce a cada dia, de o governador precisar se desincompatibilizar e que eu assuma esses meses conclusivos da nossa gestão. É especialmente nisso que me foco”, relatou.

Izolda acrescentou que a definição do nome que concorrerá à sucessão do petista, apesar de próxima, ainda pode sofrer influências das “dinâmicas da política, das alianças e de questões outras que surjam” durante o ano.

Além da vice-governadora, o PDT apresenta como possíveis candidatos governistas à sucessão estadual no Ceará: Roberto Cláudio (ex-prefeito de Fortaleza), Evandro Leitão (presidente da Assembleia Legislativa) e Mauro Filho (deputado federal e ex-secretário da gestão Camilo). A definição sobre o assunto deve ficar para o período das convenções partidárias, entre julho e agosto. O governador também comentou os elogios que recebeu do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta semana.

Na inauguração da escola, apesar de todas as autoridades e boa parte dos presentes estarem com equipamentos de proteção individual, havia grande número de estudantes no local do evento.

