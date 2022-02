Lula sobre sucessão de Camilo: "Vai escolher o candidato e será uma pessoa que ele confia"

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sinalizou que o governador Camilo Santana (PT) terá autonomia e será o responsável por escolher o candidato que concorrerá à sucessão no Ceará. Ele também reforçou a tendência de que o correligionário será candidato ao Senado pelo Estado em 2022.



Questionado sobre a aliança entre petistas e pedetistas em âmbito estadual e como garantir sua continuação, Lula ressaltou que Camilo tem que fazer a política que é “conveniente” para o Ceará. “Acho que ele pode compor, não sei com quem ele vai compor. Sei que ele será candidato ao Senado, que vai escolher o candidato para sucedê-lo e que será uma pessoa que ele confia”, pontuou o ex-presidente.

O petista disse ainda estar tranquilo quanto a questão e ressaltou que o Ceará “tem voto para todo mundo”. Apesar de falar em composição, Lula deixou em aberto com quem esta seria feita. O ex-presidente também rasgou elogios ao governador cearense.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Ninguém será meu inimigo porque concorreu contra mim. O resultado final é do povo e quando o povo toma uma decisão a gente acata e fecha a boca”, comentou, acrescentando que pedirá aos cearenses que “votem no PT, nos deputados do PT e no Camilo para o Senado” afirmou em entrevista à Rádio Progresso, de Juazeiro do Norte, nesta quinta-feira, 17 de fevereiro.



Tags