Etiópia deve sediar a COP em 2027; veja últimas notícias da COP30

Mulher indígena na 30⁠ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, na COP30 / Crédito: Bruno Peres/Agência Brasil

Confira as últimas notícias sobre a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), que acontece em Belém até 21 de novembro. Entre 40 mil e 50 mil pessoas, incluindo chefes de Estado e de governo de quase 200 países, devem participar do evento para discutir medidas para uma maior proteção climática.

A adaptação à crise climática deve ser um tema central na capital paraense. À medida que as economias, os ecossistemas e as comunidades começam a sofrer impactos climáticos mais frequentes e severos, há uma necessidade urgente de mitigar essas consequências. Organizações levam à COP30 manifesto contra desinformação climática Cerca de 400 personalidades e organizações científicas, políticas e sociais instaram nesta quarta-feira, 12, os negociadores da COP30 a deter "imediatamente" a onda de desinformação sobre o aquecimento global com "medidas robustas". "Esta janela de oportunidade crucial não deve ser desperdiçada e a manipulação do discurso público por parte da indústria de combustíveis fósseis deve ser interrompida", afirmam em uma carta aberta divulgada durante a conferência, na cidade de Belém.

Os signatários advertem que as notícias falsas criam uma "falsa percepção de divisão e apatia da população", "sabotam a implementação de políticas climáticas eficazes" e "desacreditam as soluções de energias renováveis", atrasando a transição energética. "Garantir a integridade das informações climáticas é garantir o sucesso da agenda climática”, disse à agência de notícias EFE Thais Lazzeri, diretora da Fala, entidade que promove mudanças sociais por meio da comunicação, e uma das promotoras da iniciativa. A carta exige que as delegações dos cerca de 170 países participantes na COP30 tomem uma decisão "ambiciosa, robusta e vinculativa" para garantir a integridade da informação sobre a emergência climática.

Em um contexto em que os eventos extremos são cada vez mais frequentes, a carta denuncia que "interesses econômicos e políticos", principalmente ligados ao setor dos combustíveis fósseis, "continuam a organizar e financiar campanhas de desinformação". "A desinformação é uma ameaça direta e imediata à saúde pública, aos direitos humanos e à segurança", afirma o texto.