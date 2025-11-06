Debate na COP30, a meta de zero líquido de CO2 até 2050 é realista?

Fontes renováveis de energia, como a solar e a eólica, avançam segura, mas lentamente / Crédito: Soninha Vill/GIZ

O tempo está se esgotando para evitar os piores impactos da crise climática e preservar um planeta habitável, onde os seres humanos e outras espécies possam prosperar. Cientistas concordam que isso exigirá limitar o aumento da temperatura média global a 2 °C em relação aos níveis pré-industriais – e, idealmente, a 1,5 °C – conforme estabelecido no Acordo de Paris de 2015.

1. Quanto a humanidade depende de combustíveis fósseis? Abandonar o carvão mineral, petróleo e gás natural seria um primeiro passo importante na direção da neutralidade carbônica. Contudo, a maior parte das economias ainda depende seriamente de combustíveis fósseis, e a quota das fontes renováveis na matriz energética só cresce lentamente. Segundo a organização de empresas do setor energético Energy Institute, em 2024, os atuais líderes regionais em consumo energético de fontes renováveis são a Noruega na Europa (73%), Brasil nas Américas (51%), Nova Zelândia (42%) e Vietnã (23%) na Ásia-Pacífico.

Enquanto isso, países como Arábia Saudita, Argélia, Trinidad e Tobago, Kuwait, Singapura, Iraque, Catar e Turquemenistão ainda dependem dos combustíveis fósseis para mais de 99% de sua energia. Com 87%, a Polônia apresenta a maior cota na Europa. No entanto, os maiores focos de usinas movidas a carvão mineral estão em outros locais: das 6.552 centrais em atividade, 3.269 se situam na China, 850 na Índia e 391 nos Estados Unidos. Essas posições no ranking não foram alteradas mesmo após esses três países terem, ao todo, desativado, aposentado e cancelado 3.940 usinas a carvão desde o ano 2000, de acordo como o Monitor Global de Energia, uma ONG que analisa dados do setor energético.

Para se ater ao Acordo de Paris, de 2015, o mundo precisa abandonar rapidamente o carvão. Segundo o think tank Climate Analytics, até 2030 seria necessário reduzir os níveis de consumo em 80% em relação a 2010. 2. De onde vem a energia para aquecimento e eletricidade? O consumo total de energia apresentado acima se distribui por três setores: transportes, eletricidade e calefação. Uma análise da Agência Internacional de Energia (AIE) conclui que "prover aquecimento a lares, indústria e outras aplicações responde por cerca da metade do consumo total de energia". Atualmente, aproximadamente 14% dessa energia é oriunda de fontes renováveis, cota que deverá chegar a 18% até 2028, estima a AIE.