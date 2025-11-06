Debate na COP30, a meta de zero líquido de CO2 até 2050 é realista?Cresce pressão sobre líderes presentes à COP30 para impedir que crise climática se acelere ainda mais. Fim do uso de combustíveis fósseis segue distante
O tempo está se esgotando para evitar os piores impactos da crise climática e preservar um planeta habitável, onde os seres humanos e outras espécies possam prosperar.
Cientistas concordam que isso exigirá limitar o aumento da temperatura média global a 2 °C em relação aos níveis pré-industriais – e, idealmente, a 1,5 °C – conforme estabelecido no Acordo de Paris de 2015.
Para isso, os países precisam reduzir as emissões de gases que causam o efeito estufa em 45% até 2030 e chegar ao zero líquido em termos de CO2 até 2050.
Ou seja, os países precisam retirar da atmosfera uma quantidade de dióxido de carbono igual à que emitem. Ou, melhor ainda, não emitir nada.
Porém, os progressos feitos nos últimos anos foram pequenos. Então, em que ponto o mundo está em relação ao cumprimento dessas metas?
1. Quanto a humanidade depende de combustíveis fósseis?
Abandonar o carvão mineral, petróleo e gás natural seria um primeiro passo importante na direção da neutralidade carbônica.
Contudo, a maior parte das economias ainda depende seriamente de combustíveis fósseis, e a quota das fontes renováveis na matriz energética só cresce lentamente.
Segundo a organização de empresas do setor energético Energy Institute, em 2024, os atuais líderes regionais em consumo energético de fontes renováveis são a Noruega na Europa (73%), Brasil nas Américas (51%), Nova Zelândia (42%) e Vietnã (23%) na Ásia-Pacífico.
Enquanto isso, países como Arábia Saudita, Argélia, Trinidad e Tobago, Kuwait, Singapura, Iraque, Catar e Turquemenistão ainda dependem dos combustíveis fósseis para mais de 99% de sua energia. Com 87%, a Polônia apresenta a maior cota na Europa.
No entanto, os maiores focos de usinas movidas a carvão mineral estão em outros locais: das 6.552 centrais em atividade, 3.269 se situam na China, 850 na Índia e 391 nos Estados Unidos.
Essas posições no ranking não foram alteradas mesmo após esses três países terem, ao todo, desativado, aposentado e cancelado 3.940 usinas a carvão desde o ano 2000, de acordo como o Monitor Global de Energia, uma ONG que analisa dados do setor energético.
Para se ater ao Acordo de Paris, de 2015, o mundo precisa abandonar rapidamente o carvão. Segundo o think tank Climate Analytics, até 2030 seria necessário reduzir os níveis de consumo em 80% em relação a 2010.
2. De onde vem a energia para aquecimento e eletricidade?
O consumo total de energia apresentado acima se distribui por três setores: transportes, eletricidade e calefação. Uma análise da Agência Internacional de Energia (AIE) conclui que "prover aquecimento a lares, indústria e outras aplicações responde por cerca da metade do consumo total de energia".
Atualmente, aproximadamente 14% dessa energia é oriunda de fontes renováveis, cota que deverá chegar a 18% até 2028, estima a AIE.
Em edifícios compartilhados, com apartamentos alugados, não há sempre a possibilidade de escolher a forma de calefação, mas em geral os consumidores podem optar por sua fonte de eletricidade.
O Oriente Médio é atualmente a região com a menor percentagem de uso fontes renováveis para a eletricidade (5%). Outras, como a África (24%) e, em especial, a América Latina e Caribe (63%), tem um desempenho muito melhor, ainda mais se for considerado que as três produzem quantidades semelhantes de energia.
A geração de eletricidade é também importante para a transição do setor de transportes a um futuro de neutralidade carbônica. Os veículos elétricos continuarão sendo nocivos ao clima se a energia usada para carregá-los for gerada por combustíveis fósseis.
Leia mais
3. Como o setor de transportes está se transformando?
O progresso é lento. Embora em geral o número de automóveis vendidos esteja caindo, a grande maioria ainda tem motores a combustão: dos 78 milhões de veículos adquiridos em 2024, apenas 22% (quase 17,6 milhões) eram elétricos.
Para outros meios de transporte poluentes, como a aviação – responsável por 2,5% das emissões carbônicas totais –, ainda não existem alternativas dignas de nota. A demanda por voos deve ainda aumentar significativamente até 2030.
4. Como está a proteção dos ecossistemas?
A resposta curta é: não tão bem quanto deveria estar. Apesar das diversas iniciativas de expansão florestal, por todo o mundo, nas últimas décadas – culminando entre 2000 e 2015, quando se plantaram 10 milhões de hectares por ano –, o que está se acelerando é o desmatamento.
A alteração líquida da área florestal nas décadas passadas mostra que os esforços de plantar novas árvores na América do Sul e na África não têm bastado para compensar as abatidas.
O fato chama especialmente a atenção por essas duas regiões ostentarem a maior área de florestas em zonas protegidas – o que leva a questionar até que ponto essa proteção é eficaz.
5. Como evoluiu o investimento nas fontes renováveis de energia?
As energias renováveis estão em trajetória ascendente. Segundo a AIE, nos últimos anos elas atraíram mais investimentos do que os combustíveis fósseis ou a energia nuclear.
Se em 2015 mais de metade de todos os investimentos foram em combustíveis fósseis, em 2025 estima-se que esse valor tenha caído para pouco mais de um terço. (Por Gianna-Carina Grün, Rodrigo Menegat Schuinski e Holly Young)Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente