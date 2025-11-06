COP 30: o que é, quando começa, agenda e mais

COP 30: o que é, quando começa, agenda e maisBrasil é o país-sede da COP 30, evento da ONU que reúne líderes mundiais e a sociedade para debater soluções globais diante da crise climática; veja detalhes
A capital do Pará, Belém, sediará entre os dias 10 e 21 de novembro a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a chamada COP 30.
O evento reunirá líderes mundiais, cientistas, organizações não governamentais e representantes da sociedade civil para debater soluções globais diante da crise climática.
Esta será a segunda vez que o Brasil recebe uma conferência climática da ONU, a primeira foi a Rio-92, realizada no Rio de Janeiro, marco inicial para as COPs posteriores.
De acordo com estimativas da Fundação Getúlio Vargas (FGV), o evento deve atrair mais de 40 mil visitantes, sendo cerca de 7 mil integrantes da “família COP”, formada por delegações oficiais e equipes da ONU.
COP 30: quando começa o evento
A COP, sigla para “Conferência das Partes”, é o encontro reservado anualmente para debater as mudanças climáticas em nível global.
O evento surgiu como parte da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, elaborada durante a Rio-92, também conhecida como Cúpula da Terra, que aconteceu no Rio de Janeiro, em 1992.
A 30º edição será realizada de 10 a 21 de novembro, em Belém. Antes da conferência, ocorre a Cúpula dos Líderes, nos dias 6 e 7 de novembro, reunindo autoridades e chefes de Estado para abrir oficialmente as discussões.
O que será discutido na COP 30
Na COP 30, o principal objetivo segue sendo o de limitar o aumento da temperatura média do planeta a 1,5 °C, conforme previsto no Acordo de Paris.
As atividades da Conferência serão divididas em duas áreas principais: Zona Azul e Zona Verde. Juntas, elas somam 286 eventos, com debates, painéis e exposições sobre as políticas climáticas globais e nacionais.
A seguir, veja mais detalhe sobre a estrutura e organização da COP 30:
Zona Azul
Espaço destinado às negociações formais entre países e organismos multilaterais. Serão discutidos temas como cooperação internacional, implementação da NDC (Contribuições Nacionalmente Determinadas) e ações climáticas no âmbito do Acordo de Paris.
Exemplos de painéis na Zona Azul:
- Fortalecer a capacidade estatal para acelerar o desenvolvimento sustentável;
- Data centers, impactos socioambientais e climáticos e a agenda tecnológica da COP30;
- Desafios da escassez hídrica e a integração da variável climática ao Índice de Segurança Hídrica;
- Governança Climática Participativa: A importância da atuação vertical para o alcance das NDCs;
- Empresas Estatais Globais e a Ação Climática: da propriedade pública à entrega de resultados;
- Periferias e justiça climática: desafios e inovações.
Zona Verde
Voltada à sociedade civil, universidades e movimentos sociais, a Zona Verde destaca experiências locais e iniciativas sustentáveis. O Plano Clima, que orientará as ações do Brasil até 2035, será o eixo central das discussões.
Exemplos de painéis na Zona Verde:
- Transitar das Urgências para as Alternativas: a sociedade civil mobilizada no enfrentamento à crise climática nas cidades;
- Implementando a Adaptação Climática nas Cidades;
- Da Medição à Ação: Transparência nos Inventários de GEE e Integração com Estratégias Empresariais de Neutralidade Climática;
- Incorporando a Biodiversidade na Adaptação às Mudanças Climáticas por meio de Soluções Baseadas na Natureza;
- Economia Circular para Transformação Ecológica: Instrumentos Financeiros e Regulatórios;
- Bancada do Clima e as cidades em transformação: como o legislativo pode liderar a adaptação climática urbana?
Cúpula dos Líderes da COP 30
Realizada antes da conferência principal, a Cúpula dos Líderes reunirá 143 delegações internacionais, incluindo 57 chefes de Estado e de governo, além de representantes da ONU, Banco Mundial e FMI.
O encontro será liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que abrirá e presidirá sessões temáticas.
Entre os líderes confirmados estão Emmanuel Macron (França), Cyril Ramaphosa (África do Sul), Keir Starmer (Reino Unido), William Ruto (Quênia), António Costa (Conselho Europeu), Jonas Gahr Støre (Noruega) e Andrew Holness (Jamaica).
Os presidentes Donald Trump (EUA), Xi Jinping (China) e Javier Milei (Argentina) não comparecerão ao encontro.