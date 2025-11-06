COP 30: o que é, quando começa, agenda e mais

A COP 30, sediada no Brasil, discute as mudanças climáticas e políticas ambientais / Crédito: Ricardo Stuckert / PR

A capital do Pará, Belém, sediará entre os dias 10 e 21 de novembro a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a chamada COP 30. O evento reunirá líderes mundiais, cientistas, organizações não governamentais e representantes da sociedade civil para debater soluções globais diante da crise climática.

Esta será a segunda vez que o Brasil recebe uma conferência climática da ONU, a primeira foi a Rio-92, realizada no Rio de Janeiro, marco inicial para as COPs posteriores. De acordo com estimativas da Fundação Getúlio Vargas (FGV), o evento deve atrair mais de 40 mil visitantes, sendo cerca de 7 mil integrantes da "família COP", formada por delegações oficiais e equipes da ONU. A COP, sigla para "Conferência das Partes", é o encontro reservado anualmente para debater as mudanças climáticas em nível global.