Hospedagem de Lula em iate para a COP 30 gera polêmica; saiba o que é verdade

Lula se hospeda em iate luxuoso para a COP 30, na capital do Pará; entenda as polêmicas envolvidas / Crédito: Reprodução / Youtube

Às vésperas da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP 30, uma polêmica sobre Lula repercutiu. O presidente teria optado por se hospedar em um iate durante o evento, que começa com uma cúpula de líderes nesta quinta-feira, 6, em Belém, no Pará.

Para Lula e sua comitiva, foi oferecido um navio da Marinha; entretanto, o petista achou as instalações do barco militar inadequadas. Após a demanda por um local para Lula se hospedar, segundo a revista Veja, uma agência de turismo localizou em Manaus o iate Iana 3. Ele é do empresário Iomar Oliveira, que aluga embarcações ao governo do Amazonas. O iate de Lula faz parte de uma frota de embarcações com o mesmo nome que frequentemente é utilizado por figuras políticas. O Iana 2, por exemplo, está sendo usado pelo governador Wilson Lima.

Polêmicas envolvendo barco alugado por Lula A embarcação que está servindo a Lula é conhecida no Amazonas e já esteve envolvida em denúncias de crimes eleitorais no estado. Em 2021, quando estava sendo usado pelo Governo do Amazonas, a juíza eleitoral de Coari, Mônica Cristina Raposo, determinou uma inspeção no navio.

Segundo está repercutindo na mídia, o barco estava sendo utilizado para entregar cartões de auxílio. Entretanto, moradores flagraram o descarregamento de cestas básicas e outros materiais que seriam usados como moeda de troca em comércio ilegal de votos. Outra polêmica local que está sendo compartilhada é a de que Iomar Oliveira esteve envolvido em escândalo de nepotismo, relacionado a contratos milionários com o governo do Amazonas, enquanto mantinha parentes em cargos na administração estadual.

COP 30: hospedagem de Lula em iate gera revolta Os custos da hospedagem durante a COP 30 serão cobertos pela Presidência da República. O iate luxuoso que está a serviço do presidente gerou revolta em internautas que alegam ser um gasto desnecessário., além de não ser sustentável.