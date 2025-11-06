Hospedagem de Lula em iate para a COP 30 gera polêmica; saiba o que é verdade

Hospedagem de Lula em iate para a COP 30 gera polêmica; saiba o que é verdadeO barco de luxo usado pelo presidente petista durante a COP 30 é de empresário envolvido em escândalo de crimes eleitorais no Amazonas; entenda o caso
Às vésperas da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP 30, uma polêmica sobre Lula repercutiu.
O presidente teria optado por se hospedar em um iate durante o evento, que começa com uma cúpula de líderes nesta quinta-feira, 6, em Belém, no Pará.
Para Lula e sua comitiva, foi oferecido um navio da Marinha; entretanto, o petista achou as instalações do barco militar inadequadas.
Após a demanda por um local para Lula se hospedar, segundo a revista Veja, uma agência de turismo localizou em Manaus o iate Iana 3. Ele é do empresário Iomar Oliveira, que aluga embarcações ao governo do Amazonas.
O iate de Lula faz parte de uma frota de embarcações com o mesmo nome que frequentemente é utilizado por figuras políticas. O Iana 2, por exemplo, está sendo usado pelo governador Wilson Lima.
Polêmicas envolvendo barco alugado por Lula
A embarcação que está servindo a Lula é conhecida no Amazonas e já esteve envolvida em denúncias de crimes eleitorais no estado.
Em 2021, quando estava sendo usado pelo Governo do Amazonas, a juíza eleitoral de Coari, Mônica Cristina Raposo, determinou uma inspeção no navio.
Segundo está repercutindo na mídia, o barco estava sendo utilizado para entregar cartões de auxílio. Entretanto, moradores flagraram o descarregamento de cestas básicas e outros materiais que seriam usados como moeda de troca em comércio ilegal de votos.
Outra polêmica local que está sendo compartilhada é a de que Iomar Oliveira esteve envolvido em escândalo de nepotismo, relacionado a contratos milionários com o governo do Amazonas, enquanto mantinha parentes em cargos na administração estadual.
Leia mais
COP 30: hospedagem de Lula em iate gera revolta
Os custos da hospedagem durante a COP 30 serão cobertos pela Presidência da República.
O iate luxuoso que está a serviço do presidente gerou revolta em internautas que alegam ser um gasto desnecessário., além de não ser sustentável.
Conforme apurado pela revista Veja, um dos barcos que estão disponíveis para aluguel em Belém, menor que o Iana, custa R$ 450 mil reais durante os dias de COP 30.
Entretanto, não é possível afirmar os custos do iate de Lula, pois estão sob sigilo.
Por qual razão o Lula vai ficar hospedado num iate de luxo de 2500 a diária e,não, no Palácio do governo do Pará?— Leona Brevs (@LeonaBrevs) November 6, 2025