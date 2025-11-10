Quatro referências ambientais do Brasil para acompanhar na COP30

A ministra do Meio Ambiente do Brasil, Marina Silva, caminha ao chegar para participar da cerimônia de abertura da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, em Belém. / Crédito: MAURO PIMENTEL / AFP

Na COP30, que começa na segunda-feira, 10, em Belém, o Brasil espera se apresentar como líder da luta ambiental e, para isso, conta com figuras em várias frentes. Referências brasileiras do governo, da ciência, do ativismo e das artes vão dar o tom da conferência climática da ONU até 21 de novembro em Belém, no coração da Floresta Amazônica, fundamental na luta contra as mudanças climáticas.

Marina Silva A ministra do Meio Ambiente, 67, é reconhecida no mundo por sua defesa do meio ambiente e da preservação amazônica. Criada em um seringal na Amazônia, ela costuma evocar sua avó e um tio xamã como primeiras influências em seu amor pela floresta. Em 2008, ela deixou o segundo governo Lula devido a travas à agenda ambiental, embora nunca tenha deixado de defender o líder esquerdista, que voltou a acompanhar em 2023. Mas ela enfrenta hoje um cenário desafiador, com um agronegócio fortalecido e um grande projeto de exploração de petróleo na Margem Equatorial, em uma área marítima perto da Amazônia, que acaba de ser autorizado pelo Ibama, com o apoio de Lula.

"Todos nós vivemos contradições e essas contradições estão sendo manejadas", declarou a ministra no mês passado. Suas objeções às iniciativas com impacto ambiental lhe renderam críticas. Um senador da base aliada chegou a acusá-la de "atrapalhar o desenvolvimento do País". Carlos Nobre Depois de décadas dedicadas à pesquisa da Amazônia e do aquecimento global, o meteorologista Carlos Nobre tornou-se uma autoridade internacional no tema clima. Ele foi membro do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) da ONU, uma equipe de cientistas premiada em 2007 com o Nobel da Paz, por destacar a ameaça ambiental.