COP30, o que esperar da Conferência do Clima em Belém?

Pavilhões da COP30 em Belém / Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Na COP30, a comunidade internacional tentará novamente chegar a um acordo sobre metas para limitar o aumento catastrófico da temperatura global. Mas ainda há muitos obstáculos a serem superados. Dois navios de cruzeiro já estão ancorados no Terminal Portuário de Outeiro, perto da cidade de Belém, que foi recentemente ampliado. Eles servirão como acomodação alternativa para mais de 10 mil participantes da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, que acontece na capital paraense de 10 a 21 de novembro.

Entre 40 mil e 50 mil pessoas, incluindo chefes de Estado e de governo de quase 200 países, devem participar do evento para discutir medidas para uma maior proteção climática. De clubes de strip-tease convertidos a barcos a vapor de vários andares, Belém teve que ser criativa na oferta de acomodação devido à falta de quartos disponíveis e aos preços altos. Leia mais Sem cadeira erótica e espelho no teto: como motéis se adaptaram para a COP30 em Belém Sobre o assunto Sem cadeira erótica e espelho no teto: como motéis se adaptaram para a COP30 em Belém A cidade é uma escolha simbólica para sediar a cúpula devido à proximidade com a Amazônia, uma região vital para o clima regional e global, onde as comunidades locais estão na linha de frente de uma crise que envolve desmatamento, incêndios florestais, secas e mudanças nas estações chuvosas.

A região também é uma das mais pobres do Brasil. Os eventos climáticos extremos, que estão se tornando mais frequentes e severos devido ao aumento das temperaturas associado à queima de petróleo, gás e carvão, têm um impacto maior em comunidades de baixa renda. Leia mais COP30: financiamento, transição e adaptação são centro das negociações Sobre o assunto COP30: financiamento, transição e adaptação são centro das negociações Medidas de mitigação climática e redução de emissões Antes das negociações, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva classificou o evento como uma “conferência da verdade”, referindo-se à necessidade de agir e enfrentar a realidade das mudanças climáticas. Na mesma linha, o presidente da COP 30, embaixador André Corrêa do Lago, classifica o evento como uma “conferência de implementação”.

É o que definitivamente tem faltado nos últimos anos, já que nenhum país fez o suficiente para limitar o aquecimento global a 1,5 °C — limite que o mundo concordou em buscar no Acordo de Paris, de 2015. A adaptação às mudanças climáticas deve ser um tema central em Belém. À medida que as economias, os ecossistemas e as comunidades começam a sofrer impactos climáticos mais frequentes e severos, há uma necessidade urgente de mitigar essas consequências. Os países mais pobres e em desenvolvimento, mais vulneráveis às consequências do aumento das temperaturas, estão exigindo um apoio financeiro significativamente maior dos países ricos que mais contribuíram para o aquecimento do planeta.