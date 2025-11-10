Ceará na COP 30: quem representa o Estado na conferência do clima

Ceará na COP 30: conheça as instituições que representam o Estado na conferência / Crédito: Divulgação | Associação Caatinga

A cerca de 1.510 km de Fortaleza, a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30) inicia suas tratativas nesta segunda-feira, 10, na cidade de Belém (PA). O Ceará se une a líderes mundiais, cientistas, organizações não governamentais e representantes da sociedade civil nas discussões sobre o combate às mudanças climáticas. Entre os conterrâneos, a Associação Caatinga é uma das instituições participantes.

A organização, que compartilhará com o público a atuação voltada à mitigação da crise climática e à adaptação sustentável de comunidades rurais do semiárido, pretende colocar a Caatinga na mesa das decisões globais sobre o clima. “É fundamental termos neste evento mundial representações da Caatinga, para que a gente possa mostrar tanto para o Brasil, quanto para o mundo, a importância desse bioma”, reflete Otávio Fernandes, analista de comunicação da Associação Caatinga. LEIA MAIS | Mundo rumo ao aquecimento de 2,3°C pressiona líderes globais

O diretor executivo da instituição, Daniel Fernandes, integrará o grupo de delegados nacionais com acesso à Zona Azul. É na área, sob responsabilidade da Organização das Nações Unidas (ONU), que as negociações oficiais ocorrem.

Já o analista Otávio Fernandes terá acesso à Zona Verde, espaço aberto ao público, com exposições, palestras e trocas de experiências. Ele será acompanhado por mais dois membros da equipe: Gilson Miranda, gestor da Reserva Natural Serra das Almas, e Rayana Silva, analista de projetos socioambientais. Sobre os impactos do bioma, Otávio cita um estudo de pesquisadores da Universidade Estadual Paulista (Unesp), publicado na revista Science of the Total Environment. A produção confirma a relevância da Caatinga para o sequestro de carbono do Brasil, estratégia que pode combater as mudanças climáticas. “Só para você ter uma ideia, entre 2015 e 2022, o bioma foi responsável por quase 50% de todo o sequestro de carbono do Brasil. E isso porque ela (a Caatinga) ocupa apenas 10% do território nacional”, aponta o analista de comunicação.

Na Cúpula dos Povos Nordeste, o Instituto Terramar é outro exemplo da atuação cearense na COP 30. O grupo faz parte de uma delegação composta por 110 representantes de mais de 30 organizações e movimentos sociais nordestinos. A caravana busca fortalecer a participação social e dar visibilidade às múltiplas demandas da região. A pauta defendida prevê uma transição energética justa, popular e descentralizada. “Essa transição energética não é justa e não está se constituindo. O que nós estamos vendo é a criação de novos mercados verdes. É o caso das big techs, que estão vindo com um data center, em processo de licenciamento, e que vai impactar os Anacé”, explica Andréa Camurça, assistente social e coordenadora de incidência política do Instituto Terramar.

O povo Anacé, umas das vertentes da etnia indígena de Caucaia, critica a construção do data center na região. A estrutura será utilizada pela ByteDance, empresa chinesa responsável pela plataforma TikTok. “Nós estamos indo com representações da zona costeira do Ceará, mas também do Nordeste, para que essas populações possam falar do que estão vivenciando, e também anunciar o que elas têm feito no enfrentamento às emergências climáticas”, diz Andréa. Os exemplos vão desde a proteção de ecossistemas, como os de manguezais, à proteção do oceano.