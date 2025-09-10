Fortaleza terá cinco parques municipais, afirma titular do Iplanfor

Artur Bruno destacou ainda prioridade do Plano Diretor para questões ambientais, durante o evento "Diálogos Rumo à COP 30"

"O prefeito determinou que precisamos manter as áreas verdes asseguradas e aumentar. É por isso que ele está lançando hoje cinco parques municipais. E vai continuar durante os quatro anos, criando parques, áreas verdes, recuperando os recursos hídricos", afirmou o titular do Iplanfor.

Fortaleza terá cinco parques municipais. A informação é do superintendente do Instituto de Pesquis e Planejamento de Fortaleza (Iplanfor), Artur Bruno, durante o evento "Diálogos Rumo à COP 30", nesta quarta-feira, 10.

Conforme Artur Bruno, a questão ambiental deverá ser prioridade no Plano Diretor - que deveria ter sido renovado em 2019 e está sendo confeccionado pelo Iplanfor. "Estamos aumentando as áreas de proteção ambiental em 60%. Lamentavelmente, Fortaleza só tem 16% do seu território. Nos últimos oito anos nós perdemos 20% dessas áreas", contabilizou.

Objetivo do Plano, ainda de acordo com o gestor, é que a população more onde há infraestrutura. "Portanto, mais próximo do Centro da Cidade, para que as pessoas possam trabalhar, morar, se divertir e estudar em áreas próximas", detalha.

O titular da Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), João Vicente Leitão, destacou os esforços da gestão em prol de ações de meio ambiente. "No semestre, batemos recorde de mudas e plantio de árvores. Foram mais de 30 mil árvores até setembro. E o objetivo é aumentar".