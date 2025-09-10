Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza terá cinco parques municipais, afirma titular do Iplanfor

Artur Bruno destacou ainda prioridade do Plano Diretor para questões ambientais, durante o evento "Diálogos Rumo à COP 30"
Autor Gabriele Félix
Fortaleza terá cinco parques municipais. A informação é do superintendente do Instituto de Pesquis e Planejamento de Fortaleza (Iplanfor), Artur Bruno, durante o evento "Diálogos Rumo à COP 30", nesta quarta-feira, 10. 

"O prefeito determinou que precisamos manter as áreas verdes asseguradas e aumentar. É por isso que ele está lançando hoje cinco parques municipais. E vai continuar durante os quatro anos, criando parques, áreas verdes, recuperando os recursos hídricos", afirmou o titular do Iplanfor. 

Conforme Artur Bruno, a questão ambiental deverá ser prioridade no Plano Diretor - que deveria ter sido renovado em 2019 e está sendo confeccionado pelo Iplanfor. "Estamos aumentando as áreas de proteção ambiental em 60%. Lamentavelmente, Fortaleza só tem 16% do seu território. Nos últimos oito anos nós perdemos 20% dessas áreas", contabilizou. 

Objetivo do Plano, ainda de acordo com o gestor, é que a população more onde há infraestrutura. "Portanto, mais próximo do Centro da Cidade, para que as pessoas possam trabalhar, morar, se divertir e estudar em áreas próximas", detalha. 

O titular da Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), João Vicente Leitão, destacou os esforços da gestão em prol de ações de meio ambiente. "No semestre, batemos recorde de mudas e plantio de árvores. Foram mais de 30 mil árvores até setembro. E o objetivo é aumentar". 

Uma carta de intenções deverá ser elaborada e levada para a COP 30, em novembro, em Belém. 


