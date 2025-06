Brasileira segue desaparecida após cair em trilha de vulcão na Indonésia

“Conversamos com pessoas no local e o que recebemos é que não é verdadeira a informação de que a equipe de resgate levou água, comida e agasalho para ela, conforme divulgado pelas autoridades indonésias e pela embaixada brasileira em Jacarta”, disse Mariana à Folha de S. Paulo.

Segundo a irmã, o resgate ainda não conseguiu chegar até Juliana. A mulher está desaparecida a mais de 36 horas. Imagens divulgadas até o momento não ajudam a localizá-la, pois ela teria se movimentado. Mariana acrescentou que é esperado o envio de um helicóptero para auxiliar o resgate.

Vídeos do resgate foram forjados

Em entrevista ao G1 Rio de Janeiro, Mariana alertou que vídeos divulgados como registros do momento do resgate de Juliana foram forjados: “Todos os vídeos que foram feitos são mentiras, inclusive o do resgate chegando nela. O vídeo foi forjado para parecer isso, com essa mensagem associada a ele”.

A última vez em que Juliana foi vista foi por volta de 17h30min (horário local) do sábado, em registros feitos por turistas por meio de drone. Desde então, ela não foi mais localizada, segundo o G1 Rio de Janeiro.