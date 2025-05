O resgate de passageiros após pouso de emergência em área com jacarés na Amazônia

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os sobreviventes – três mulheres, uma criança e o piloto de 29 anos – foram resgatados em "excelentes condições", de acordo com Wilson Avila, diretor do centro de operações de emergência do Departamento de Beni, no centro da Bolívia.

Uma missão de busca e resgate foi lançada na quinta-feira após o avião desaparecer do radar do Departamento de Beni.

O piloto relatou à imprensa local que uma falha no motor levou a um pouso de emergência perto do Rio Itonomas durante um voo que partiu de Baures, no norte da Bolívia, para a cidade de Trinidad.

Andrés Velarde disse que o avião começou a perder altitude repentinamente e que ele foi forçado a pousar a aeronave em um pântano perto de uma lagoa.