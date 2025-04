Helicóptero de Neymar tem banco personalizado com símbolo do Batman

O helicóptero de Neymar, que está impedido de voar pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), tem a parte interior personalizado de Batman, um dos super-heróis preferidos do atacante. Vale ressaltar que também tem a customização com as inicia do jogador, na causa da aeronave.

Vale ressaltar, portanto, que o jogador é muito fã do super do super herói e está sempre aparecendo com algum adereço ou objeto que remete ao Batman.

O helicóptero não pode ser utilizado pelo craque pois o Certificado de Aeronavegabilidade (CA) venceu. No entanto, é o meio de transporte que o jogador costuma utilizar durante suas folgas.

Neymar recebeu críticas por causa do Batman

Recentemente, Neymar recebeu críticas por aparecer na concentração do jogo do Santos vestido de Batman. Ele usou a camisa do super-herói no confronto da equipe contra o Bahia, quando ele ainda estava na antiga lesão e desfalcando o time.

Assim, o Craque Neto, ex-jogador e apresentador do programa “Os Donos da Bola”, fez novas críticas ao atacante do Peixe – os dois vêm trocando farpas recentes.