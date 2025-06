Mulher pula de carro em movimento após perceber que motorista havia feito rota diferente, na Argentina

Uma mulher de 26 anos, que estava no banco de trás de um carro, pulou do veículo em movimento ao notar que o motorista estava tomando uma rota diferente da que mostrava no GPS.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em determinado momento do percurso, a mulher pulou do carro quando notou que o motorista passou a seguir um caminho diferente do indicado pelo GPS. Imagens do momento foram registradas por câmeras do Centro de Operações e Monitoramento (COM).

Mulher pula de carro após perceber que motorista mudou a rota; confira o vídeo

UNA MUJER SE TIRÓ DE UN UBER EN MOVIMIENTO PORQUE EL CHOFER NO SIGUIÓ LA RUTA DEL GPS



Una joven terminó internada en Berisso tras arrojarse de un Uber en movimiento, al notar que el conductor se apartaba del camino indicado por la app. pic.twitter.com/zXZuAmXD9G — Perspectiva Sur (@perspectivasur) June 19, 2025

Mulher que pulou de carro em movimento precisou de atendimentos médicos



De acordo com o site Nueva Data, o homem teria feito insinuações sexuais dentro do carro. Relatos da polícia informam que o motorista teria feito movimentos bruscos com o carro e dito que era "bom em sexo oral". No trajeto, a passageira comunicou a um outro motorista de aplicativo a situação que estava ocorrendo no carro. O outro condutor a orientou procurar a polícia.