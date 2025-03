Socorristas procuram por mulher desaparecida em acidente de avião em ilha de Honduras

As equipes de resgate hondurenhas retomaram, nesta terça-feira (18), as buscas por uma mulher desaparecida depois que um avião caiu no Caribe logo após decolar da ilha de Roatan, com um saldo provisório de 12 mortos.

O ministro dos Transportes, Octavio Pineda, afirmou que uma "possível falha mecânica" causou a queda da aeronave turboélice Lanhsa Jetstream 32, que decolou na noite de segunda-feira com 18 passageiros para o porto de La Ceiba, em um voo de 15 minutos para o continente.