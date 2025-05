Criança desaparecida: saiba o que fazer e onde buscar ajuda

Ao contrário do que muitos ainda acreditam, não é necessário esperar 24 horas para registrar o desaparecimento de uma criança ou adolescente. O alerta feito neste 25 de maio, Dia Internacional das Crianças Desaparecidas, foi feito pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), que atua com uma delegacia especializada em casos de desaparecimentos na Capital.

Segundo a corporação, a comunicação imediata com a polícia é essencial para o sucesso das buscas. De janeiro a abril deste ano, 56 crianças e adolescentes que estavam desaparecidas em Fortaleza foram localizadas com vida graças à atuação da 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (12ª DHPP). A unidade faz parte de uma força-tarefa que une escuta sensível, rapidez investigativa e uso de tecnologias para localização.