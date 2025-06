Mulher desaparecida em Morada Nova é encontrada morta em matagal

O corpo dela foi encontrado em um matagal com sinais de violência no município de Morada Nova , a 167 quilômetros de Fortaleza.

Conforme apuração do O POVO, Brena foi encontrada com a mesma roupa que usava quando desapareceu e o corpo possuía vários sinais de violência, uma motocicleta abandonada estava no local.

Houve um forte movimento na região após o desaparecimento da mulher. Fotografias foram compartilhadas nas redes sociais, familiares e amigos atuaram nas buscas.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirmou que o caso é investigado pela Delegacia de Morada Nova.

Um vídeo obtido pelo O POVO mostra Brena durante uma discussão com um homem. Ela aparece depredando um automóvel durante a discussão e afirma que vai aguardar a chegada da Polícia. A roupa usada pela vítima é a mesma que ela usava quando foi encontrada morta.