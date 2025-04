Casal é preso por simular o sequestro do próprio filho no interior de SP

Um casal foi preso por simular o sequestro do próprio filho. As suspeitas que levaram à prisão de um casal pelo falso sequestro do próprio filho de seis anos de idade começaram um dia antes, quando a mãe do menino se negou a abrir o porta-malas do carro da família para trocar a fralda do filho mais novo. O fato aconteceu em Jardinópolis, município do interior paulista.



Conforme a polícia de São Paulo, as dúvidas sobre o sequestro do menino começaram ainda na quinta-feira, 10, mas aumentaram na última sexta, 11, quando a família se negou a permitir que os policiais fizessem buscas dentro da casa da família.