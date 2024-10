Nobel da Paz 2024 premia organização que atua contra armas nucleares

Nos últimos cinco anos, o Nobel da Paz teve nove ganhadores, entre personalidades e organizações Crédito: Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

O prêmio Nobel da Paz 2024 foi concedido nesta sexta-feira, 11 de outubro, à organização japonesa Nihon Hidankyo, por contribuir para estabelecer um tabu contra o armamento nuclear.

"Pelos seus esforços para alcançar um mundo livre de armas nucleares e por demonstrar através de depoimentos de testemunhas que as armas nucleares nunca mais devem ser utilizadas", diz nota divulgada pela instituição do prêmio.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Nobel da Paz 2024: Conheça a organização Nihon Hidankyo, vencedora da edição O movimento Nihon Hidankyo surgiu em resposta os ataques com bombas atômicas de agosto de 1945, para aumentar a conscientização sobre as consequências humanitárias do uso de armas nucleares.

A organização se firmou em depoimentos dos sobreviventes das cidades de Hiroshima e Nagasaki, que foram atacadas no fim da Segunda Guerra Mundial, e contribuiu para a criação do "tabu nuclear". O termo se refere à norma que "estigmatiza o uso de armas nucleares como moralmente inaceitável". As testemunhas ajudaram a gerar e consolidar uma oposição generalizada às armas nucleares ao redor do mundo, criando campanhas educacionais baseadas em sua própria experiência e emitindo alertas urgentes contra a disseminação e o uso de armas nucleares. O Comitê Norueguês do Nobel afirmou que o prêmio "deseja homenagear todos os sobreviventes que, apesar do sofrimento físico e das memórias dolorosas, escolheram usar sua experiência custosa para cultivar esperança e engajamento pela paz".

Nobel de Medicina ou Fisiologia 2024: Victor Ambros e Gary Ruvkun venceram o prêmio por suas pesquisas que descobriram o microRNA. Nobel de Física 2024: John Hopfield e Geoffrey Hinton foram os vencedores da categoria do Nobel de 2024 por suas pesquisas que permitem o aprendizado de máquina. Nobel de Química 2024: David Baker, Demis Hassabis e John M. Jumper venceram o Nobel deste ano por suas pesquisas que decifraram o código das estruturas das proteínas. Nobel de Literatura 2024: Han Kang venceu o prêmio por sua intensa prosa poética que expõe a fragilidade da vida humana



Todos os anúncios dos prêmios serão transmitidos ao vivo no site oficial (nobelprize.org) e nos canais digitais oficiais do Prêmio Nobel.

LEIA MAIS | Veja datas dos anúncios dos vencedores do Prêmio Nobel 2024 Nobel 2024: saiba mais sobre o prêmio

O Prêmio Nobel tem origem no testamento do inventor e empreendedor sueco Alfred Nobel. Em 27 de novembro de 1895, ele doou uma parte de sua fortuna para uma série de prêmios de física, química, fisiologia ou medicina, literatura e paz. Essas eram as áreas em que ele mais se envolveu durante sua vida.