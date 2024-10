Nobel de Medicina 2024: quem são os premiados e por que ganharam

No final da década de 1980, eles eram bolsistas de pós-doutorado no laboratório de Robert Horvitz , que recebeu o Prêmio Nobel em 2002 , ao lado de Sydney Brenner e John Sulston.

Para isso, eles estudaram o verme redondo C. elegans, que mede 1 milímetro de comprimento. Apesar de seu tamanho, C. elegans possui muitos tipos de células especializadas, como células nervosas e musculares, também encontradas em animais maiores e mais complexos, tornando-o um modelo útil para investigar como os tecidos se desenvolvem e amadurecem em organismos multicelulares.

A honraria pode ser dividida por até três pessoas. No caso do Nobel da Paz, uma organização também pode ser contemplada.

O Prêmio Nobel tem origem no testamento do inventor e empreendedor sueco Alfred Nobel. Em 27 de novembro de 1895, ele doou uma parte de sua fortuna para uma série de prêmios de física, química, fisiologia ou medicina, literatura e paz. Essas eram as áreas em que ele mais se envolveu durante sua vida.

Todos os anúncios dos prêmios serão transmitidos ao vivo no site oficial (nobelprize.org) e nos canais digitais oficiais do Prêmio Nobel.

Depois de sua morte, em 1896, iniciou-se o processo de criação do prêmio, sendo os primeiros concedidos em 1901.

Em 1969, foi estabelecido o prêmio em Ciências Econômicas em Memória de Alfred Nobel, criando uma nova categoria.

Desde 1901, os Prêmios Nobel não foram concedidos 49 vezes, sendo a maioria delas nos períodos da Primeira Guerra Mundial (1914-1918) e a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).



De acordo com os estatutos da Fundação Nobel, “se nenhuma das obras em consideração for considerada da importância indicada no primeiro parágrafo, o dinheiro do prêmio será reservado até o ano seguinte. Se, mesmo assim, o prêmio não puder ser concedido, o valor será adicionado aos fundos restritos da Fundação".