John M. Jumper nasceu em 1985 em Little Rock, Arkansas, Estados Unidos. Recebeu o pós-doutorado em 2017 pela Universidade de Chicago. Atualmente é cientista pesquisador sênior no Google DeepMind.

O britânico Demis Hassabis nasceu em 1976 em Londres, Reino Unido. Finalizou o doutorado em 2009 pela University College London, no Reino Unido. É CEO do Google DeepMind - empresa britânica focada em pesquisas e desenvolvimento de máquinas de inteligência artificial.

A honraria pode ser dividida por até três pessoas. No caso do Nobel da Paz, uma organização também pode ser contemplada.

O Prêmio Nobel tem origem no testamento do inventor e empreendedor sueco Alfred Nobel. Em 27 de novembro de 1895, ele doou uma parte de sua fortuna para uma série de prêmios de física, química, fisiologia ou medicina, literatura e paz. Essas eram as áreas em que ele mais se envolveu durante sua vida.

Todos os anúncios dos prêmios serão transmitidos ao vivo no site oficial (nobelprize.org) e nos canais digitais oficiais do Prêmio Nobel.

De acordo com os estatutos da Fundação Nobel, “se nenhuma das obras em consideração for considerada da importância indicada no primeiro parágrafo, o dinheiro do prêmio será reservado até o ano seguinte.

Se, mesmo assim, o prêmio não puder ser concedido, o valor será adicionado aos fundos restritos da Fundação".