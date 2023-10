Nobel 2023: ativista iraniana Narges Mohammadi recebe o prêmio da Paz

No comunicado, o comitê do Prêmio Nobel da Paz afirmou que “reconhece também as centenas de milhares de pessoas que, no ano passado, se manifestaram contra as políticas de discriminação e opressão do regime teocrático contra as mulheres”.



Nobel da Paz 2023: Narges Mohhamadi foi condenada a 31 anos de prisão



Em setembro do ano passado, uma jovem curda, Mahsa Jina Amini, foi morta quando estava sob custódia da polícia moral iraniana. Seu assassinato gerou uma onda de protestos pacíficos, contra a brutalidade e a opressão das mulheres por parte das autoridades.

Milhares de iranianos participaram e pelo menos 20.000 pessoas foram detidas e mantidas sob custódia do regime. Dentre os presos está Narges, que assumiu a liderança. Ela foi condenada a 31 anos de prisão e 154 chibatadas.

Mesmo presa, afirmou o seu apoio aos manifestantes, o que a fez ser proibida de receber telefonemas e visitas. No entanto, ela conseguiu fazer passar clandestinamente um artigo que o New York Times publicou no dia do aniversário de um ano da morte de Mahsa Jina Amini. A mensagem dizia: "Quantos mais de nós forem presos, mais fortes nos tornamos."

Nobel da Paz 2023: Saiba mais sobre o ativismo de Narges Mohammadi



O ativismo de Narges Mohammadi começou nos anos 1990, quando ela era uma jovem estudante de física. Na época, ela já se dizia defensora da igualdade e dos direitos das mulheres. Quando concluiu os estudos, Nages trabalhou como engenheira e colunista em vários jornais reformistas.