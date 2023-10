Prêmio Nobel: como surgiu, categorias, vencedores e curiosidades

Em 1888, porém, ele levou um susto ao ver uma manchete de jornal em Paris (FRA): "O mercador da morte está morto!". Na verdade, quem havia morrido era seu irmão, Ludvig, o que causou a confusão da publicação. A forma como foi descrito, porém, fez com que Alfred começasse a pensar como gostaria de ser conhecido no futuro. Assim, teve a ideia de criar um prêmio que levasse seu nome.

O importante estudioso nasceu em Estocolmo, Suécia, no dia 21 de outubro de 1833. Foi o terceiro de oito filhos do casal Immanuel Nobel e Karolina Andriette Nobel. Entretanto, a extrema pobreza que vivia a família fez com que somente ele e outros três irmãos (Emil, Robert e Ludvig) sobrevivessem à infância.

O processo de escolha do vencedor do Prêmio Nobel começa com os comitês de cada área. Eles enviam cartas para cientistas, professores e acadêmicos de vários países e solicitam indicações de pessoas para concorrerem à premiação — anualmente são de 200 a 300 indicados, nessa primeira fase.

Já o Nobel da Paz é decidido por cinco membros do Comitê Norueguês do Nobel, escolhidos pelo parlamento da Noruega. Os prêmios podem ser compartilhados por até três pessoas e não podem ser entregues a pessoas que já morreram.

Essas pessoas que fazem a indicação precisam seguir algumas regras:

Não poder indicar a si mesmo

Pode indicar até três pessoas em uma mesma categoria

Não é permitida a indicação póstuma (pessoas que já faleceram)

O indicado deve ter feito uma descoberta ou tido ações que tragam benefícios para a humanidade

Na sequência, os comitês selecionam os candidatos que melhor se encaixam nas expectativas da premiação. Essa seleção é feita sempre no mês de janeiro de cada ano, em uma reunião a portas fechadas e os nomes selecionados ficam em sigilo. Após a decisão final das categorias, somente o vencedor é anunciado publicamente.

Os indicados que não forem premiados só podem ter seus nomes revelados oficialmente após cinco décadas. Caso o comitê considere não haver uma pessoa apta a receber o Nobel em uma determinada categoria, a área fica sem premiação.

Prêmio Nobel: quais são as categorias?

A princípio, eram cinco categorias de prêmio: Química, Física, Fisiologia ou Medicina, Literatura e Paz. Em 1968, no entanto, o Banco Central Sueco doou à Fundação Nobel para a criação de um prêmio em economia em homenagem a Alfred.

Os critérios de escolha, a quantia oferecida como prêmio e a proximidade entre as divulgações de ambas premiações fizeram com que a modalidade de Economia fosse conhecida como um dos prêmios Nobel.

O Prêmio Sveriges Riksbank em Ciências Econômicas passou a ser chamado de Nobel de Economia, somando-se às outras premiações.

Prêmio Nobel: qual o valor recebido pelos premiados?



De responsabilidade da Fundação Nobel, os vencedores de cada área recebem:

Um diploma

A tradicional medalha com perfil de Alfred Nobel, criador do prêmio, feita em ouro de 18 quilates

10 milhões de coroas suecas (aproximadamente R$ 5 milhões)



Prêmio Nobel: as polêmicas da premiação

Apesar da qualificação da premiação, alguns escolhidos à condecoração geraram polêmicas e críticas à fundação. Abaixo, confira quais casos de premiação mais causaram controvérsias.

O cantor e compositor Bob Dylan foi laureado em 2016 com o Nobel de Literatura por criar expressões poéticas dentro da tradição musical norte-americana. A escolha foi criticada por Dylan não ser um escritor e pela premiação ter considerado as letras de suas músicas. Reservado, o norte-americano permaneceu em silêncio durante meses até aceitar o prêmio

foi laureado em 2016 com o Nobel de Literatura por criar expressões poéticas dentro da tradição musical norte-americana. A escolha foi criticada por Dylan não ser um escritor e pela premiação ter considerado as letras de suas músicas. Reservado, o norte-americano permaneceu em silêncio durante meses até aceitar o prêmio O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama , ganhou o Nobel da Paz em 2009. O reconhecimento pelos “extraordinários esforços para fortalecer a diplomacia internacional” não foi bem recebido por todos. O comitê foi criticado por gratificar Obama mesmo com pouco tempo na presidência e sem grandes conquistas para a paz na época, além do caráter predominantemente belicista da política norte-americana

, ganhou o Nobel da Paz em 2009. O reconhecimento pelos “extraordinários esforços para fortalecer a diplomacia internacional” não foi bem recebido por todos. O comitê foi criticado por gratificar Obama mesmo com pouco tempo na presidência e sem grandes conquistas para a paz na época, além do caráter predominantemente belicista da política norte-americana O Nobel da Paz de 1994 foi dado a Yasser Arafat, Shimon Peres e Yitzhak Rabin, pela sua contribuição com a paz em Israel. No comando da Autoridade Nacional Palestina (ANP), de 1994 a 2003, Arafat recebeu denúncias de autoritarismo, corrupção e desvios financeiros.



foi dado a Yasser Arafat, Shimon Peres e Yitzhak Rabin, pela sua contribuição com a paz em Israel. No comando da Autoridade Nacional Palestina (ANP), de 1994 a 2003, Arafat recebeu denúncias de autoritarismo, corrupção e desvios financeiros. Mesmo com descobertas e ações feitas por mulheres ao longo da história do prêmio Nobel, elas representam apenas cerca de 5% de todos os premiados. A ausência do reconhecimento foi vista algumas vezes na escolha dos vencedores, como foi o caso de Esther Lederberg, que descobriu um método de transferência de micro-organismos em parceria com o marido, o médico Joshua Lederberg, mas somente ele recebeu o Nobel de Fisiologia/Medicina de 1958.

ao longo da história do prêmio Nobel, elas representam apenas A ausência do reconhecimento foi vista algumas vezes na escolha dos vencedores, como foi o caso de Esther Lederberg, que descobriu um método de transferência de micro-organismos em parceria com o marido, o médico Joshua Lederberg, mas somente ele recebeu o Nobel de Fisiologia/Medicina de 1958. Malala Yousafzai é a pessoa mais jovem a receber um prêmio Nobel. A escolha do comitê não foi bem recebida por parte da sociedade, já que a ativista foi considerada muito jovem e inexperiente para tal honraria. Vítima de um atentado no caminho de sua escola, Malala foi reconhecida, em 2014, com o Nobel da Paz por sua luta “contra a supressão das crianças e jovens e pelo direito de todos à educação”.

Prêmio Nobel: alguém já se recusou a receber a condecoração?

Conhecido pelas manifestações existencialistas no seu pensamento, o filósofo e escritor Jean-Paul Sartre recusou o Nobel de Literatura de 1964. O francês rejeitou todos os prêmios que recebeu em vida.

Outro premiado a rejeitar o título foi Le Duc Tho, um dos negociadores do fim da Guerra do Vietnã. O vietnamita ganhou o Nobel da Paz de 1973, junto com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Henry Kissinger. Tho recusou a honraria por considerar que seu país não estava em situação pacífica no momento.

A recusa do prêmio Nobel não retira o título de quem foi premiado. No entanto, a pessoa que não aceita participar da conferência, dentro dos seis meses estipulados pela Fundação, não recebe o dinheiro que faz parte da premiação

Prêmio Nobel: quais países com o maior número de prêmios?

Com base no banco de dados da Fundação Nobel, homens americanos e britânicos, seguidos por alemães, são os mais numerosos entre os ganhadores.

As mulheres americanas também lideram a lista, seguidas pelas francesas e alemãs. Considera-se que só uma britânica tenha sido laureada, Dorothy Crowfoot Hodgkin, que, na verdade, nasceu no Egito. Na lista de instituições mais premiadas, mais uma vez, destaque total para universidade e institutos americanos, com alguns britânicos completando a lista.

Apesar do predomínio nos dados de países da América do Norte e da Europa, algumas mudanças têm sido observadas, como uma maior presença de premiações do Japão (mais de 70% das láureas japonesas vieram depois de 2000), o que fez aumentar a quantidade de países asiáticos premiados.

Prêmio Nobel: saiba quem são os brasileiros que já foram indicados à premiação

Segundo o banco de dados da Fundação Nobel, confira abaixo as tabelas, separadas por categorias, com alguns nomes brasileiros já indicados à condecoração de Alfred Nobel:

Prêmio Nobel: brasileiros indicados na categoria Física

Categoria Ano Indicado Número de indicações Física 1949 César Lattes 2 Física 1951 César Lattes 1 Física 1952 César Lattes 2 Física 1953 César Lattes 1 Física 1954 César Lattes 1

Prêmio Nobel: brasileiros indicados na categoria Fisiologia ou Medicina

Categoria Ano Indicado Número de indicações Fisiologia/Medicina 1913 Carlos Chagas 1 Fisiologia/Medicina 1921 Carlos Chagas 1 Fisiologia/Medicina 1934 Antônio Cardoso Fontes 1 Fisiologia/Medicina 1938 Adolfo Lutz 1 Fisiologia/Medicina 1946 Manoel Dias de Abreu 4 Fisiologia/Medicina 1951 Manoel Dias de Abreu 1 Fisiologia/Medicina 1953 Manoel Dias de Abreu 1

Prêmio Nobel: brasileiros indicados na categoria Literatura

Categoria Ano Indicado Número de indicações Literatura 1933 Henrique M. Coelho Neto 3 Literatura 1939 Flávio de Carvalho 1 Literatura 1941 Manoel Wanderley Alceu 1 Literatura 1965 Amoroso Lima 1

Prêmio Nobel: brasileiros indicados na categoria Paz

Categoria

Ano

Indicado

Número de indicações

Paz 1911 Barão do Rio Branco 2 Paz 1916 Érico Marinho da Gama Coelho 2 Paz 1924 Raimundo Teixeira Mendes 1 Paz 1935 Afrânio de Melo Franco 43 Paz 1948 Oswaldo Euclides de Sousa Aranha 9 Paz 1953 Cândido Mariano da Silva Rondon 4 Paz 1953 Josué de Castro 3 Paz 1953 Raul Fernandes 2 Paz 1957 Cândido Mariano da Silva Rondon 6

Prêmio Nobel: por que o Brasil nunca teve um Nobel?

Uma rápida pesquisa no Google mostra que é corriqueiro o questionamento sobre o porquê da ausência de prêmios Brasil. Principalmente quando se fala de ciência, a falta de investimento ou a má aplicação de um orçamento já apertado são os principais motivos que explicam a falta de um Nobel para o país.

Apesar de 108 nomeações, das quais algumas foram apresentadas nesta matéria, Paulo César Soares, professor na Universidade Federal do Paraná, explica que a ausência de prêmios também é estrutural: “Temos poucos grupos com longa tradição de pesquisa científica e tecnologia. Os grupos brasileiros são transitórios e dependem da mobilidade nas tendências de financiamento”, afirma o estudioso.

O professor, que foi entrevistado pelo jornal universitário da Universidade Federal de São Paulo, explica como a ausência de espaços apropriados para a realização do trabalho científico prejudica seu desenvolvimento.

“Faltam centros governamentais de pesquisa que permitam maior tempo de dedicação à construção de uma descoberta ou invenção disruptiva, que alterasse a rota tradicional de compreensão de um fenômeno e ainda avançasse até o ponto de implicar em benefício para a humanidade”, explica Soares.